Documentales iraníes participarán en el Festival Big Sky de EEUU

“The Snow Calls” dirigido por Maryan Josravi, “Children of Hunyar” dirigido por Arman Qolipur Dashtaki, “A horse has more blood than a human” dirigido por Abolfazl Taluni y “Holy bread” dirigido por Rahim Dabihi son los documentales que oficialmente concurrirán en el famoso certamen estadounidense que se celebrará online del 19 al 28 de febrero.

Este año, el festival ha incluido un total 27 documentales de larga duración y 50 cortos.

El Festival Internacional de Cine Documental Big Sky de EEUU trabaja en cooperación con la Academia de los Oscar de Los Ángeles, y las películas ganadoras competirán en los Premios Oscar del próximo año.

