Ayatolá Jamenei: Irán retomará los compromisos del acuerdo nuclear, si EEUU levanta todas las sanciones de manera efectiva

El Guía iraní efectuó esas declaraciones en una reunión con comandantes y el personal de la Fuerza Aérea del Ejército iraní, durante la cual insistió: “La parte que tiene derecho a poner condiciones en el JCPOA es Irán, no EEUU y los tres países europeos, dado que Irán, a diferencia de ellos, cumplió todos sus compromisos. Hemos puesto esa condición y nadie en la República Islámica la infringirá.

“En el transcurso de la Revolución iraní de 1979, EEUU cometió un error de cálculo respecto al pueblo de Irán y salió derrotado. Ahora están cometiendo otro. En los disturbios de 2009, el presidente (demócrata) apoyó la sedición. Y Trump con su máxima presión también fracasó”, señaló el Líder, añadiendo: “Uno de los «tontos de remate» de la administración Trump había dicho que celebrarían el Año Nuevo de 2019 en Teherán. Él ha pasado ya al basurero de la historia; a su jefe lo han mandado también ahí mismo de una patada, y la República Islámica sigue firme y en pie”.

“Hay países que cometen el error de buscar su seguridad en EEUU. Gastan miles de millones de dólares, se hacen humillar e insultar y, al final, EEUU no les garantiza la seguridad. Es lo que ocurrió a los aliados de EEUU en Egipto y Túnez, y a Mohammad Reza Pahlaví en Irán”, recordó su eminencia, subrayando: “a caída de Trump fue un gran escándalo. No fue solo la caída de un mal presidente, sino el declive del orden social de EEUU. Que el sistema norteamericano está podrido por dentro y estamos ya en la era post-EEUU no lo decimos nosotros, sino los propios expertos estadounidenses.

“EEUU está en declive y eso tiene desorientados a algunos de sus aliados en la región. Los disparates que profieren los líderes del régimen sionista se deben a su miedo a la situación interna de EEUU, que han entendido correctamente”, señaló.

