Ministro de Defensa: Israel grita mucho al amenazar a Irán, pero en la práctica es impotente

Qazvín, IRNA- El ministro de Defensa aseguró el lunes que el régimen sionista no se atreve a llevar a cabo sus amenazas contra Irán, señalando: “La voz de Israel al amenazar a Irán es alta, pero en la práctica demuestra impotencia y no puede hacer nada”, añadiendo que la entidad sionista es como un animal que grita amenazante pero en realidad no puede hacer nada.

"Israel es como un animal con una gran boca gritando y amenazando; pero tiene un pequeño tamaño y escasa fuerza, por lo que es incapaz de llevar a cabo sus amenazas contra Irán", afirmó el general de brigada Amir Hatami. En sus declaraciones a la prensa, el ministro destacó que el poder defensivo de Irán se encuentra en su punto cumbre, resaltando que la realización de 10 importantes maniobras militares terrestres, aéreas, marítimas y de defensa demuestra la alta preparación de las Fuerzas Armadas de la República Islámica. "El poder defensivo de Irán ha alcanzado tal nivel, que en la actualidad el enemigo no se atreve a enfrentarse militarmente a nuestro país, y solo vocifera retóricamente", insistió Hatami, concluyendo que también es incapaz de adoptar ninguna medida efectiva contra la República Islámica.