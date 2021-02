Ministro de Inteligencia: El cielo de Irán no es seguro para los cazas estadounidenses

“Estados Unidos tenía planes serios para atacar militarmente a Irán y quería compensar su derrota en la guerra económica, pero la demostración del poder de nuestras Fuerzas Armadas los hizo escépticos de sus operaciones”, dijo en un programa de televisión en vivo el lunes por la noche.

“Si sus cazas volaban desde cualquier aeropuerto de cualquier país, el aeropuerto y las instalaciones de ese país serían arrasados hasta los cimientos, por lo que no podrían utilizar ningún país. Con el derribo de su avión no tripulado de última generación, los estadounidenses se dieron cuenta de que el cielo iraní no es seguro para sus cazas”, añadió.

Los estadounidenses pensaban que iban a salir de nuestro alcance yendo al Océano Índico, dijo Alavi y añadió: “Cuando un objetivo móvil fue destruido a 1.800 km de distancia durante el ejercicio de la unidad de misiles del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), se dieron cuenta de que si cometían un error o disparaban un misil desde su portaaviones o un caza levantado, su portaviones será el objetivo y ahora, cuando los estadounidenses vieran su vulnerabilidad, se rindieron”.

“Ahora, los mismos países que aconsejaron a los estadounidenses que fueran anti-iraníes ahora aconsejan a los estadounidenses que lleguen a un acuerdo con Irán, lo que es el resultado de la autoridad de nuestras Fuerzas Armadas”, señaló.

9490**