Irán suspenderá la implementación del Protocolo Adicional si los signatarios del acuerdo nuclear incumplen sus compromisos

"En caso de que los otros participantes no cumplan sus compromisos antes del 21 de febrero, el Gobierno se verá obligado a suspender la implementación voluntaria del Protocolo Adicional", declaró Saeid Jatibzade durante su conferencia de prensa semanal celebrada hoy en Teherán, añadiendo: “La adopción de esa medida no implicará el fin de las supervisiones. De hecho, Irán es miembro del acuerdo de Salvaguardas y del Tratado sobre No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), pero se detendrá [la implementación] del Protocolo Adicional”.

El diplomático persa subrayó no obstante que Irán mantendrá su cooperación con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), reiterando que todas esas medidas serán reversibles si todos cumplen debidamente los compromisos estipulados en el Plan Integral.

Jatibzade insistió que la posición de Irán no ha variado y sigue sustentándose en las actividades nucleares pacíficas, concluyendo que la fatwa (edicto religioso) del Líder Supremo de la Revolución que prohibía la construcción, el uso o almacenamiento de armas nucleares sigue plenamente vigente.

