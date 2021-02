Rohani: En la doctrina defensiva de Irán no ha lugar para las armas de destrucción masiva

Durante la sesión del gabinete celebrada hoy en Teherán, el mandatario persa insistió que la República Islámica no pretende disponer, almacenar o utilizar armas nucleares, y añadió: “Buscamos las tecnologías nucleares con fines pacíficos, lo cual es nuestro derecho”.

“Irán es miembro del TNP (Tratado de No Proliferación Nuclear) y es firmante del Acuerdo de Salvaguardas con la Agencia Internacional de la Energía Atómica”, recordó Rohani, insistiendo que nuestro país nunca ha tenido ni tendrá actividades nucleares clandestinas, lo cual fue una decisión inamovible de la República Islámica.

"Lo quiera Estados Unidos o no, lo quiera Europa o no, si el mundo entero nos dice que sería muy bueno para Irán poseer el arma nuclear, nuestra opinión no cambiará. Nuestra posición fue anunciada por el Líder de la Revolución Islámica en una fatwa (edicto religioso), y es el mismo compromiso que mantenemos en el TNP y las salvaguardas; no romperemos ese compromiso", concluyó.

