La retórica ya es suficiente. Tomaremos medidas solo cuando comprobemos que los demás también se comprometen

“Hemos escuchado muchas buenas palabras y promesas que en la práctica no se han cumplido en absoluto”, manifestó el Ayatolá Jamenei este miércoles durante un encuentro celebrado online con el pueblo revolucionario de Tabriz con motivo del levantamiento que se produjo en esa ciudad el 18 de febrero de 1978.

En otra parte de su discurso destacó que entre las principales características de la nación iraní figuran el carecer de miedo, no cansarse y no decepcionarse, sacrificándose por la Revolución. Y respecto a la numerosa participación -y singular celebración- popular en las marchas del 22 de Bahman de este año, así como la masiva concentración de millones de iraníes en los funerales del general Soleimani el año pasado, afirmó: “Ciertamente, el pueblo iraní no está cansado, y un ejemplo de ello fueron las manifestaciones del 22 de Bahman, que con su nueva iniciativa no permitió que se cancelaran por causa del coronavirus”.

El Líder Supremo de la Revolución también mencionó los logros obtenidos por el sistema, así como las debilidades y fracasos: “Tenemos el deber de compensar nuestros logros, fracasos y debilidades, porque el enemigo insiste en los fallos y argumenta: “Mira los fracasos, olvídate de los logros, deja el camino de la Revolución”.

