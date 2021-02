Retórica suficiente; Tomaremos medidas solo cuando veamos que las otras partes también lo están

“Hemos escuchado muchas buenas palabras y promesas que han sido violadas y contrarrestadas en la práctica”, dijo el Ayatolá Jamenei este miércoles en una reunión celebrada en forma online con el pueblo revolucionario de Tabriz con la ocasión del levantamiento del pueblo de Tabriz que tuvo lugar el 18 de febrero de 1978.

En otra parte de su discurso, mencionó no tener miedo, no cansarse y no decepcionarse, y sacrificarse por la Revolución entre las características de la nación iraní, y refiriéndose a la amplia y diferente presencia del pueblo en la marcha del 22 de Bahman de este año y la presencia de millones en el funeral del general Soleimani el año pasado, y dijo: “Sinceramente, el pueblo de Irán no está cansado, y un ejemplo de ello fue el 22 de Bahman, que con su nueva iniciativa no permitió que se cerrara la marcha el 22 de Bahman en condiciones del coronavirus”.

El Líder Supremo de la Revolución también mencionó los logros del sistema, así como algunas debilidades y fracasos, y señaló: “Tenemos el deber de compensar los logros, los fracasos y las debilidades, y esto es mientras el enemigo trae los fracasos adelante y dice: “Mira los fracasos, olvídate de los logros, deja el camino de la revolución”.

Esta noticia será desarrollada próximamente...