Irán: 42 años de un brillo que no se apaga

En su informe publicado este martes en la cadena Telesur, el periodista chileno subrayó: “Existe consenso absoluto, entre amigos y enemigos de la Revolución islámica de Irán, que esta constituye uno de los sucesos históricos más relevantes del siglo XX y que 42 años después sigue signando la política internacional”.

“Una revolución que logró alterar el sistema global bipolar surgido de las cenizas de la segunda guerra mundial. Una revolución masiva, popular, convocante muy distinta a cualquier otra revolución que haya tenido nuestro planeta. Una revolución triunfante bajo un liderazgo potente, reconocido y respetado como fue el del Imán Jomeini. Un movimiento que cambio la correlación de fuerzas hasta entonces imperante en la zona de Asia occidental y central, que sacó a la nación persa del dominio estadounidense situándolo en la vera de la historia de las naciones soberanas”, añadió.

“Transcurridos 42 años del triunfo revolucionario traigo a colación algunas ideas y afirmaciones que tuve oportunidad de expresar en homenaje a esta revolución hace algunos años. Ideas y afirmaciones que se mantienen. Como, por ejemplo, que no existe, en la actualidad, un ataque más constante e ilegal que el ejecutado por Estados Unidos y sus aliados incondicionales contra la República Islámica de Irán. Palabras que dichas hoy tienen la misma validez que antaño”, señaló el profesor chileno, agregando: “Estados Unidos y sus adictos, llámense europeos, sionistas o wahabitas necesitan para sus planes gobiernos serviles, obsecuentes, que ejecuten sus políticas hegemónicas, pero, desde el año 1979 han encontrado un rival que no se deja avasallar y que les ha plantado dura batalla en defensa, no sólo de su soberanía, sino también en apoyo de naciones como Siria, Irak, el pueblo yemení y Palestina como líder del Eje de la Resistencia: la República Islámica de Irán.

Jofre Leal resaltó que en el análisis comparado la revolución islámica de Irán es un proceso original, distinto a esas revoluciones en base al llamado foco guerrillero latinoamericano, movimientos de liberación nacional como en Argelia o países africanos y asiáticos sometidos al colonialismo.

“Tras 42 años de Revolución Irán sigue firme en la defensa de su soberanía y dignidad, bajo el marco de la resistencia, conceptos básicos para entender la revolución iraní”, concluyó el analista.

