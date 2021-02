El regreso de EEUU al acuerdo nuclear sin levantar las sanciones no reportará ningún beneficio

“La arrogancia mundial debe saber que el regreso o no de EEUU al JCPOA no tendrá ningún efecto en la resistencia de la digna nación iraní, por lo que su vuelta al pacto sin levantar previamente las sanciones de facto, no solo no tendrá ningún beneficio, sino que también será dañino”, señala la declaración.

Asimismo, el comunicado destaca que la política exterior de la República Islámica de Irán siempre se ha basado en los principios de "dignidad, sabiduría y conveniencia", e insiste en impulsar las negociaciones y las interaccionesconstructivas con el resto del mundo, especialmente con los países de la región.

Sin embargo, concluye la Asamblea, una posiblerenegociación con EEUU sobre los asuntos ya acordados es la línea roja del sistema, pues los programas de defensa y de misiles de la República Islámica soncompletamente innegociables.

