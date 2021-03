Teherán, IRNA- El cortometraje iraní “Behind the windows”, dirigido por Mahdi Iravani, obtuvo el premio “The Power of the Film” en el Festival Internacional de Cine Beloit celebrado en Estados Unidos.

El premio se otorga a aquella película que, por su estructura y genialidad, consigue impactar sólida y firmemente en el público entre todas las obras proyectadas en el festival, incluidos cortometrajes, largometrajes, cortos documentales o documentales de larga duración. El Festival Internacional de Cine Beloit se celebró del 19 al 28 de febrero en Beloit, en el estado de Wisconsin, EEUU.