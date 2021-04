Zarif reclama que EEUU no puede utilizar los embargos y actos de sabotaje como herramientas de negociación

En la conferencia de prensa conjunta celebrada con su homólogo ruso Sergey Lavrov en Teherán, Mohamad Yavad Zarif destacó la necesidad de que Estados Unidos regrese cuanto antes al cumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el JCPOA y que levante todos los embargos impuestos a Irán.

Después de 42 años de poner a prueba al pueblo iraní, Estados Unidos ya debería haberse dado cuenta de que las amenazas, las sanciones y el terrorismo nuclear no son la forma correcta de tratar a Irán, dijo Zarif, añadiendo: "Los estadounidenses necesitan saber que ni las sanciones ni los actos de sabotaje les darán las herramientas para negociar, y que estas acciones solo les harán las cosas más difíciles".

Por otro lado, el jefe de la Diplomacia persa agradeció la firme posición de la Federación de Rusia respecto al acto de sabotaje contra la instalación nuclear de Natanz, instando a mantener la cooperación entre Teherán y Moscú.

Zarif también se refirió a la cooperación entre ambos países en el campo de la lucha contra el coronavirus, expresando su esperanza de que el acuerdo bilateral firmado conduzca al inicio de la producción de la vacuna rusa Sputnik en Irán, así como a la compra de una mayor cantidad de viales para satisfacer las necesidades de la población iraní.

En otra parte de sus declaraciones, el máximo diplomático persa arremetió contra los europeos que imponían sanciones a las autoridades iran’ies en lugar de condenar la amenaza terrorista de EEUU contra 82 millones de iraníes y el incidente del domingo en la instalación nuclear de Natanz.

“Ésta es una razón para que Europa se avergüence” insistió, añadiendo que las sanciones solo hacen que el mundo se dé cuenta de que la UE “no tiene un estatus [propio] en el mundo, y que no solo es seguidora de las políticas estadounidenses, sino también seguidora de los grupos más extremistas del país norteamericano y el régimen sionista.

Zarif aconsejó a los europeos que “piensen en su dignidad. Europa debería saber que no está en una posición moral superior y no puede predicar al mundo. Una Europa, donde la xenofobia, el anti-islamismo ha creado condiciones terribles para los musulmanes, no tiene ni la reputación ni la posición para sancionar a las autoridades iraníes”.

El ministro iraní se refirió asimismo a lo que sucedió en la instalación nuclear de Natanz, calificándolo a "una estupidez terrorista" destinada a socavar la influencia de Irán en las conversaciones sobre la revitalización del JCPOA.

“En un futuro cercano, Natanz definitivamente avanzará con centrifugadoras más avanzadas y potentes. Si los israelíes piensan que pueden evitar la eliminación de las sanciones contra el pueblo iraní, se euivocan”, señaló, asegurando que Israel recibirá una respuesta si la investigación de Irán responsabiliza al régimen sionista en el incidente de Natanz.

