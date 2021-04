Rohani: No es cierto que EEUU y Europa estén preocupados por el enriquecimiento al 60%

“Ahora los soldados al frente de nuestra diplomacia en Viena están trabajando duramente. No nos importa cuando el enemigo decide volver a la razón o cuando se plegará ante la ley, pero estamos seguros que para Estados Unidos y los demás países del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) no hay otro camino que éste, y la única forma de resolver esa cuestión es el regreso al JCPOA mediante la plena implementación de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Si así lo hacen, retomaremos todos nuestros compromisos inmediatamente después de verificarlo, lo cual no llevará mucho tiempo”, afirmó durante la ceremonia de puesta en funcionamiento de cuatro grandes proyectos nacionales de la industria petroquímica.

“Por lo tanto, las afirmaciones de que hoy existe una preocupación en Estados Unidos y Europa porque estamos empezando a enriquecer al 60% y algunos interpretan que podríamos llegar al 90% rápidamente, son inciertas. Es falso pensar que estamos allanando el camino para producir la bomba atómica”, añadió.

“Podíamos haber alcanzado el enriquecimiento al 60% anteriormente, y si queremos, hoy mismo podemos llegar al 90%, pero somos leales a nuestra promesa de que no buscamos fabricar una bomba atómica”, recordó.

