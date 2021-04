Zarif: Irán y la región no permitirán que Afganistán regrese a los años 90

En declaraciones efectuadas en el webinar del Diálogo Raisina que contaba con la presencia asesor de seguridad nacional afgano Hamdullah Moheb y de su homólogo indio, Mohamad Yavad Zarif subrayó que la retirada de Estados Unidos de Afganistán es un "paso positivo", sin embargo, añadió que los talibanes no deberían aprovechar esa oportunidad para intensificar la violencia.

En este sentido, el jefe de la Diplomacia persa señaló que la República Islámica de Irán da la bienvenida a la retirada responsable de las tropas estadounidenses de Afganistán y cree que la presencia de las tropas extranjeras nunca ha sido beneficiosa para la seguridad de la región y Afganistán.

“Sabemos que el plan de los talibanes es restablecimiento del Emirato Islámico de Afganistán, pero este plan no es práctico y no existe un consenso público al respecto. Los talibanes deben saber que Afganistán no puede volver a la década de 1990”, insistió.

Fundado en 2016, el Diálogo de Raisina, es un foro sobre seguridad y geopolítica multidisciplinar de creciente peso.

