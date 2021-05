Analista chileno: El Día Mundial de Al-Quds está fortaleciendo el Frente de Resistencia contra imperialismo

“Nicola Hadwa” el alto analista internacional en la conversación con IRNA dijo: “La importancia ya la visualizó el Ayatolá Jomeini quien en un acto de dignidad Islámica y de apoyo al pueblo palestino ocupado, dedica este día para defender el frente de la resistencia contra arrogancia mundial.

Con respecto a la necesidad de fortalecer el frente de resistencia, el analista se refirió al papel insustituible del Mártir Qasem Soleimani y señaló: “Qasem Soleimani dio las bases para organizar el frente de la resistencia en Asia Occidental y este frente será el que derrote las traiciones y expulsará a los imperialistas saqueadores y la entidad sionista; este frente debe ampliarse a todos los países que necesitan expulsar a los ocupantes”.

Su mayor importancia radica en el mensaje al mundo musulmán que esta sagrada ciudad, ocupada por los sionistas que pretenden judaizarla y convertirla en una ciudad exclusiva de los judíos sionistas arrebatándosela a cristianos y musulmanes, declaró.

A continuación, se muestra la detallada entrevista del analista chileno con IRNA:

**La necesidad de atención a identidad y los derechos del pueblo palestino

Es muy importante entonces que se proteja el carácter islámico y cristiano de esta ciudad y evitar la destrucción de las antigüedades de ella y evitar privarla de su carácter para transformarla en una ciudad occidentalizada y solo para judíos. Lo que implica que los palestinos cristianos y musulmanes expulsados de la misma no podrán regresar y de esta manera eternizar su carácter de refugiados.

Los sionistas pretenden apropiarse de ella no porque tengan relación alguna con esta ciudad pues ellos son moldavos, polacos, ucranianos, norteamericanos, ingleses etc. y no son ni de la zona ni son semitas, su mayor preocupación es apoderarse del negocio del turismo religioso que reporta miles de millones de dólares anuales.

**Crímenes sionistas en el asesinato de científicos nucleares iraníes

Las agresiones a científicos reflejan la impotencia y la debilidad de los sionistas y el temor a que los musulmanes deseen recuperar Al-Quds ciudad sagrada y los llamados del liderazgo de la República Islámica de Irán a no olvidar este deber, los sionistas y Estados unidos desean mantener en permanente bloqueo a Irán con el objeto de impedirle que se integre a la lucha de los pueblos de Asia Occidental.

Los asesinatos de estos científicos por ejemplo apuntan a debilitar las actividades nucleares pacíficas de Irán bajo la acusación falsa de que irán desea fabricar armas nucleares; Mientras tanto en la entidad sionista es la única parte de Asia Occidental donde hay armas de destrucción masiva y armas nucleares, pero el enfoque dual e hipócrita de las instituciones y países del mundo guarda silencio en su contra y no son capaces de imponer castigos al criminal y usurpador Israel.

Las agresiones y ataques terroristas contra Irán no harán ningún efecto en ese país pues es muy país digno, muy organizado y tiene una excelente industria de defensa y sobretodo una conducción política de mucha sabiduría y un pueblo digno y muy fuerte.

**El papel de las naciones, los gobiernos y los ulemas en el apoyo al pueblo palestino

El papel de las naciones musulmanas en solidaridad con el pueblo palestino y para prevenir la derrota estratégica de Palestina y los musulmanes basada en la resistencia islámica es muy importante. Por lo tanto, la solidaridad con esta nación es un deber y una obligación.

Desafortunadamente, algunos países árabes están traicionando al pueblo palestino y a los musulmanes del mundo al olvidar Al-Quds y la Mezquita Al-Aqsa. Porque ellos, sin importar su orientación, demuestran que nunca se preocupan por su dignidad y religión, y solo se preocupan por asegurar los intereses imperialistas y sionistas. El pueblo y su historia juzgarán sus crímenes y traiciones.

**El papel efectivo del Mártir Soleimani en el apoyo al pueblo palestino

El Mártir Qasem Soleimani es el símbolo de la dignidad, del heroísmo y la defensa de los pueblos libres, es un líder inolvidable en todo el mundo. En América Latina también se le conoce como el Che Guevara musulmán por su lucha contra el terrorismo impuesto por Estados Unidos y el sionismo criminal.

El general Soleimani fue con su dedicación entrega y gran visión el hombre que derrotó a los terroristas y evitó que los pueblos de Asia Occidental fueran divididos en mini estados enfrentados entre sí; Su obra y herencia de este gran estratega y militar perdurará por siglos y los pueblos deben agradecer su trabajo que les permitió mantener sus países libres del terrorismo y la sumisión a occidente imperialista.

**Violación del derecho del pueblo palestino a acceder a los medicamentos, especialmente a la vacuna contra el coronavirus

La prohibición de ingreso de las vacunas contra el coronavirus para los palestinos, solo muestra el carácter criminal de la entidad sionista y la hipocresía mundial de occidente que calla ante estos crímenes de lesa humanidad.

