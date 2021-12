La Universidad Amirkabir ocupa el puesto 37º a nivel mundial en la asignatura de matemáticas 

Teherán, 6 de mayo de 2018, IRNA – Según la clasificación US News, la Universidad Tecnológica Amirkabir ocupa actualmente la posición 37ª en la lista de "Mejores universidades del mundo en Matemáticas" (Best Global Universities for Mathematics) y el primer puesto entre los centros educativos iraníes.

La selección se realizó entre las 1.750 mejores universidades del mundo en general, por regiones y países, y la Universidad MIT, la Stanford, la Princeton, la Sorbonne de París, Cambridge, Berkeley, Harvard, París, Oxford y la Universidad Tecnológica de Zúrich fueron elegidas por ese orden como las diez primeras. US News utilizó por otro lado una metodología específica para identificar las mejores universidades del mundo en 43 áreas temáticas. Esas clasificaciones por materias fueron realizadas por Clarivate, que proporcionó los datos y las métricas utilizadas en las clasificaciones según los datos bibliométricos basados en la Web of Science. **1233 Síganos en Twitter @irna_es