Raisi: Irán mantendrá la reivindicación de la eliminación de las sanciones con firmeza

El mandatario iraní se refirió a las recientes negociaciones para la eliminación de las injustas sanciones contra el pueblo persa, recordando que en la agenda de trabajo de su administración figura en lugar destacado la eliminación de las sanciones.

"Los firmantes opuestos a Irán creían que no participaríamos en las negociaciones y que no tendríamos nada que decir. Pensaban que no teníamos ninguna iniciativa [que ofrecer]", añadió el presidente, destacando: "Sin embargo, Irán pudo demostrar al mundo entero que tenía una participación potente y considerable en las conversaciones".

En las negociaciones celebradas en la capital austriaca de Viena, la República Islámica presentó dos borradores; uno relacionado con el tema nuclear y el otro sobre las sanciones, señaló Raisi, insistiendo que ambos textos son plenamente compatibles con el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) firmado en 2015.

En otra parte de sus declaraciones, el jefe del ejecutivo se refirió a su participación en las reuniones internacionales celebradas en Asjabad y Dushanbé, resaltando que durante sus encuentros personales que mantuvo con las autoridades de otros países había insistido en que la República Islámica de Irán está decidida a desarrollar sus relaciones políticas, económicas, sociales y culturales con el resto del mundo.

“En la cumbre de Shanghái mantuve diversas reuniones con algunos jefes de Estado, y enfaticé la necesidad de ampliar nuestras relaciones, pues no estábamos satisfechos con el nivel actual".

Asimismo, puso de relieve que tras su visita a Asjabad, el volumen comercial entre Irán y Tayikistán se ha triplicado.

Finalmente, Raisi se refirió a su reciente viaje a Turkmenistán, donde participó en la 15ª Cumbre de la Organización para la Cooperación Económica (ECO), destacando: "En los últimos 5 años tuvimos problemas con Turkmenistán, pero tras esa visita se solucionaron algunas cuestiones, como el tema del tránsito o el contrato de intercambio de gas entre Irán, Turkmenistán y Azerbaiyán, lo cual podría convertir a Irán en un hub de tránsito en la región.

