8 películas iraníes se proyectarán en el Festival de Cine de Bulgaria

Ocho películas iraníes se proyectarán durante la 14ª Mostra Internacional de Cinema que se celebrará en Brasil.

Atabai (Niki Karimi), Without Everything (Mohsen Qaraei), Once Upon a Time Iran (Qolamreza Jafari), Los cuervos (Naghi Nemati), When pomegranates how (Granaz Musavi), Tortuga y caracol (Mohsen Rezaei), No choice (Reza Dormishián) y this is not me (Saeid Qolipur) serán proyectadas durante el certamen que se celebrará del 14 al 30 de enero de 2022.

El certamen cinematográfico, el más importante de América del Sur, se celebrará del 17 al 30 de octubre.

Síganos en Twitter @irna_es