Irán rechaza el uso de la fuerza en el ciberespacio

Mayid Tajt Ravanchi efectuó esas declaraciones en la primera reunión del Grupo de trabajo de composición abierta sobre seguridad y uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

El texto completo de las consideraciones del enviado iraní es el siguiente:

Señor presidente:

Lo felicito por haber asumido el liderazgo de nuestro Grupo y extiendo mi agradecimiento a la Secretaría por su apoyo en la organización de esta reunión. Me valgo de la declaración del Movimiento de los Países No Alineados realizada por Indonesia.

Nos complace presenciar el cumplimiento de una solicitud para poner fin al paralelismo y liderar el proceso de las TIC a través del OEWG, el primer proceso intergubernamental inclusivo, transparente y multilateral de la ONU.

Irán ha sido víctima de una serie de ataques cibernéticos, incluidos los ataques del virus Stuxnet de 2010 contra sus infraestructuras críticas por parte de Estados Unidos e Israel. Desde 2010, estos actos ilegales se han intensificado y aún se mantienen. Creemos que este Grupo está en la mejor posición para abordar este comportamiento irresponsable y aprovechar la voluntad de poner fin a esas actividades imprudentes.

Señor presidente:

Entre otros factores, el éxito del Grupo dependerá del cumplimiento constante de su mandato.

Seguimos comprometidos con nuestras posturas sobre las principales preocupaciones que se han articulado repetidamente durante el GTCA anterior. Ante las discusiones y acontecimientos actuales, Irán subraya los siguientes puntos esenciales: es preciso respetar la soberanía de los estados; la no inferencia en los asuntos internos de los estados que utilizan las TIC; la rendición de cuentas de plataformas y empresas transnacionales; evitar las recomendaciones orientadas a la acción sin la debida atención a dichos principios; la necesidad de codificar e implementar un instrumento jurídicamente vinculante y desarrollar el derecho internacional actual, así como otras normas de comportamiento estatal responsable; la designación no obligatoria de repositorios; aplicar la ética y la justicia respecto a las TIC; el comportamiento responsable de los actores no estatales, incluidas las plataformas digitales; asegurar y facilitar la cooperación de las plataformas digitales y las corporaciones transnacionales relevantes con los estados; la aplicación de las TIC exclusivamente con fines pacíficos y el rechazo de la justificación de la amenaza o el uso de la fuerza utilizando las TIC; y por último, pero no menos importante, la igualdad de condiciones de todas las iniciativas nacionales dentro del GTCA.

Además, si bien los principios del derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas se aplican a las TIC en el contexto de la seguridad internacional, creemos que el derecho internacional existente no puede cumplir adecuadamente los requisitos en materia de ciberseguridad, como garantizar un ciberespacio seguro.

Por lo tanto, para llenar los numerosos vacíos legales existentes en este campo, necesitamos un instrumento jurídicamente vinculante en el que los derechos y responsabilidades de todas las partes interesadas puedan definirse de manera equilibrada. De esta manera, la aplicación del derecho internacional consuetudinario y la limitación de las discusiones sobre la implementación de las 11 normas no debería eclipsar la necesidad de establecer obligaciones jurídicamente vinculantes. Reiterando el mandato otorgado al GTCA anterior que figura en la resolución 75/240, subrayamos la necesidad de seguir debatiendo y desarrollando las cuestiones de interés. Esto incluye la consideración de cualquier resultado relevante del GGE, sean o no miembros del GGE.

Recordando nuestras propuestas anteriores dirigidas a establecer subgrupos según lo previsto en la resolución 75/240, sugerimos comenzar las discusiones sobre esta propuesta en el subgrupo legal dentro del GTCA. Esto, a su vez, contribuirá a las CBM.

En el contexto de dicha resolución, es necesario adoptar nuevas reglas, normas y principios sobre el comportamiento responsable de los actores no estatales, incluidas las plataformas digitales.

Dada la cantidad de cuestiones no resueltas y ambigüedades en torno a los avances en las TIC en el contexto de la seguridad internacional, cualquier recomendación sobre ese resultado orientado a la acción es completamente prematura, y la fase de implementación debe comenzar solo cuando esas cuestiones se resuelvan. Un método práctico para abordar este asunto es comenzar a negociar las cuestiones pendientes reflejadas en el informe final del GTCA anterior y el anexo del mismo. Nuestra propuesta respecto a las próximas rondas de sesiones sustantivas sobre la base de un texto renovable de las negociaciones sigue sobre la mesa. Es necesario enfatizar que todas las iniciativas y propuestas nacionales deben ser tratadas por igual.

Por último, resulta lamentable observar que el País Anfitrión una vez más no ha expedido el visado de manera oportuna al único miembro de mi delegación. Esto es inaceptable. Instamos a la familia de las Naciones Unidas y al Secretariado a utilizar todos los medios disponibles para pedir al País Anfitrión que implemente el Acuerdo de Sede de buena fe.

Gracias, señor presidente.

