La película iraní “Un héroe”, nominada a los Globos de Oro

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) dio a conocer el lunes las nominaciones para la 79ª Entrega Anual de los Globos de Oro.

“Un héroe”, del oscarizado cineasta iraní Asghar Farhadi, ha sido nominada al premio a la Mejor Película en Lengua Extranjera junto con “Compartment No. 6”, “Drive My Car”, “The Hand of God”, y “Parallel Mothers”. Los ganadores se anunciarán el próximo 9 de enero.

La película de Farhadi ya obtuvo el Gran Premio del 74º Festival de Cine de Cannes, celebrado del 6 al 17 de julio.

“Un Héroe” narra la historia de un hombre que, ante la imposibilidad de abonar sus deudas, acaba en la cárcel. Casualmente, un día se encuentra en la calle una bolsa repleta de monedas de oro, pero en lugar de apropiársela decide devolvérsela a su dueño.

