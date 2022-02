Farhadi: La calidad de una película garantiza su longevidad

Asghar Farhadi, cuya película ¨Un héroe¨ figura entre las quince que pasarán a la siguiente ronda de votaciones en la categoría de Largometraje Internacional de los 94º Premios de la Academia de los Oscar, mantuvo la siguiente entrevista con la revista Variety:

Representa a su país, Irán, ante un certamen de premios estadounidenses (aunque hay miembros del jurado que son internacionales). A lo largo de los últimos años, esto le ha situado en posiciones que nada tienen que ver con sus películas. En 2017 decidió no asistir a la ceremonia de los Oscar en señal de protesta por el veto a la emisión de visados del presidente Donald Trump a los ciudadanos iraníes y de otros países,predominantemente musulmanes. ¿Cómo se siente en situaciones difíciles como esa?

Principalmente me considero un cineasta. Y trato de concentrarme en las películas que hago. En el pasado, de hecho, han sucedido muchas cosas ajenas al mundo de la película. Pero siempre trato de asegurarme de que no se vea eclipsada por estas cuestiones y que la gente vea mis películas sin una idea preconcebida. No obstante, yo también soy ciudadano y cuando suceden cosas, reacciono como tal. Si esos eventos hacen feliz a la gente de mi país, a mí también. Eso lo experimenté después de ganar los dos premios Oscar. La gente en Irán estaba muy feliz. Y este ha sido uno de los regalos de mi vida; uno de los momentos más felices.

¿Qué significa para Vd estar preseleccionado para el Oscar a la mejor película internacional, después de haberlo ganado ya en dos ocasiones anteriormente?

El hecho de que la película haya llegado hasta aquí despiertamucha curiosidad en el público por verla. Se incrementa la audiencia en todo el mundo.

Las redes sociales también juegan un papel importante en la narrativa de “Un héroe”. Este aspecto de la película ¿puede atraer a mayores audiencias a nivel global?

Sí, una de las tramas secundarias está relacionada con las redes sociales. Y en todos los países en los que he estado, este es uno de los temas más recurrentes, lo cual demuestra que las redes sociales forman parte de la vida cuotidiana.

Aunque su película está preseleccionada en la categoría de largometrajes internacionales, el premio a la mejor película ha estado históricamente desprovista de largometrajes en idiomas distintos al inglés. “Parasite” (2019) fue la primera ganadora. ¿Considera que las películas internacionales están marginadas en los medios y en las críticas de cine de EEUU? Y si es así, ¿hay formas de mejorar esa situación?

Básicamente, dado que en la actualidad hay un mayor número de extranjeros en el comité de los Oscar, el enfoque sobre las películas internacionales está mejorando. Cada año aumenta el número de extranjeros [de la Academia] que votan en los Oscar. Eso conlleva que gradualmente exista una mayor atención porlas películas internacionales. Otro detalle es que el nombre de la categoría ha cambiado de “extranjero” a “internacional”. Todo ello contribuye a cambiar la aceptación hacia las películas no estadounidenses.

Cuando se intenta atraer al público occidental hacia unlargometraje internacional, existe una traba respecto a la duración de la película. En otras palabras, los expertos critican a menudo las películas “extranjeras” por ser demasiado largas. Pero cuando películas, como "Avengers: Endgame", tiene una duración de tres horas, parece que los fanáticos de Marvel están encantados y no les incomoda. ¿Le parece justo?

Creo que más importante que la duración de una película es sucalidad. Si una película es interesante, no prestamos atención asu duración. A veces vemos incluso un cortometraje, de 15 o 20 minutos y nos parece más largo. Para que una película conecte con el público, su duración no es necesariamente el aspecto más importante. Es la historia que cuentas la que te dice cuánto tiempo necesitas para explicarla en la pantalla. Aunque, en general, al público le gustan las películas con un ritmo rápido, pero no puedo decir que la duración sea el único factor que determine si conectará con el público o no.

La Academia ha favorecido habitualmente a países europeos, como Italia o Francia que han ganado el triple de premios que un país como Japón. Por supuesto, gracias a Vd, Irán tiene un buen promedio. Aun así, ¿cree que debería fomentarse una mayor diversidad entre todos los países del mundo? Y si es así, ¿cómo?

Sí, eso está sucediendo ahora mismo. Y hay muchos países que están trabajando para lograrlo. Posiblemente en los próximos años la categoría “internacional” se convertirá en uno de los pilares de los Oscar. Esto ayudará a elevar cada vez más la calidad de las películas. Pero independientemente del país deorigen de una película, lo que determinará si se mantendrá o no en la cartelera cinematográfica será su calidad.

