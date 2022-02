El 40º Festival Internacional de Cine Fayr anuncia a los premiados

Al acto asistieron el ministro de Cultura y Orientación Islámica, Mohamad Mahdi Esmaeili y numerosos cineastas y actores del país.

Los nominados al máximo galardón, el Fénix (Simorgh) de Cristal, son:



Fénix (Simorgh) de Cristal al mejor cortometraje: Reza Neyati por 'Erfaq'



Mejor diseño de vestuario: Maral Yeyrani por 'Killing a Traitor'



Mejor diseño escénico: Mohamadreza Shoyaei por ‘Zed’



Mejor maquillaje: Omid Golzade por 'Shadravan'



Mejor grabación de sonido: Masud Sejavatdust por 'The situation of Mehdi'



Mejores efectos especiales: Hasan Nayafi y Amir Valijani por 'Squad of Girls'



Mejor rodaje: Masih Hadpur Seray por 'The situation of Mehdi'



Mejor guión: Kazem Daneshi por ‘Alafzar’



Mejor película: Hadi Heyazifar por ‘The situation of Mehdi’



Mejor actriz de reparto: Sadaf Espahbodi



Mejor actor de reparto: Nader Soleymani



Mejor actor protagonista: Amin Hayaei por ‘Cold Sweat’



Mejor actriz protagonista: Tanaz Tabatabaei por ‘Without her’



Mejor director: Reza Mirkarimi por ‘The night guardian’

