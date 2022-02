Irán: Ya ha llegado el momento de que Occidente tome las decisiones políticas necesarias

Hosein Amir Abdolahian efectuó estas declaraciones durante la reunión mantenida con jefe de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, en el marco de la 58ª Conferencia sobre Seguridad de Múnich (CSM), en la cual ambos intercambiaron puntos de vista sobre los detalles del posible acuerdo.

En el encuentro, el jefe de la Diplomacia persa elogió el papel de Borrell y su adjunto, Enrique Mora, como coordinador de las conversaciones en la capital austriaca, subrayando la voluntad de Irán para un buen acuerdo.

En otra parte de sus declaraciones Amir Abdolahian destacó que Teherán ha presentado hasta ahora todas las iniciativas y propuestas para un buen acuerdo, señalando: “Ya es el momento de que tomando las decisiones políticas necesarias, EEUU y los tres países europeos (Alemania, Francia, Inglaterra) muestren su voluntad real para llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible”.

“Si no fuera por las iniciativas de Irán, no estaríamos tan cerca de un acuerdo”, aseguró el ministro, advirtiendo: “Pero el otro lado debe saber que Teherán no ignorará sus líneas rojas”.

