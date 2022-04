Medio estadounidense: Rusia está ganando la guerra contra Occidente

Teherán, IRNA- “La AIEA no tendrá acceso a la información registrada en la memoria de las cámaras y mientras Irán no haya vuelto a cumplir plenamente con el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), esas informaciones no estarán disponibles para la Agencia y se almacenarán en Irán”, afirmó el embajador y representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Mohammad Reza Qaebi.