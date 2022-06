Irán: Víctima permanente del terrorismo

En el país persa, a este coronel y sus compañeros se les denomina “Defensor del Santuario”, lo que en Irán refiere a alguien que está presente como asesor a pedido oficial de los gobiernos iraquí y sirio para confrontar a los terroristas de ISIS (DAESH en árabe) y defender los lugares sagrados chiíes. El Coronel Hassan Sayad Jodai, fue uno de los defensores del santuario. Tras completar su misión como asesor el alto oficial regresó a Irán y fue martirizado frente a su esposa y madre.

Cabe señalar que, en 2014, el grupo terrorista ISIS, con el apoyo financiero y militar de Estados Unidos y sus aliados occidentales y árabes, incluida Arabia Saudita, invadió Irak – una ocupación que se extendió por casi dos décadas - ocupó gran parte de las regiones norte y oeste del país y cometió innumerables crímenes. Tras la invasión, el país árabe pidió a la República Islámica de Irán que ayudara a Bagdad a luchar contra los terroristas.

La crisis en Siria comenzó en 2011 con una ofensiva generalizada de grupos terroristas respaldados por Arabia Saudita, Estados Unidos y sus aliados para cambiar la ecuación en la región a favor del régimen sionista. Ante ello el gobierno sirio presidido por Bachar Al Assad, al igual que el gobierno iraquí, pidió a Irán para ayudar a su pueblo.

A partir del año 2017 tanto Irak como Siria comienzan a consolidar la derrota de los terroristas de DAESH con la ayuda de asesores iraníes y desde entonces, estos países han seguido utilizando la ayuda de asesores iraníes para coordinar sus tropas y aumentar las capacidades defensivas.

Israel: Las miradas se dirigen a esta entidad

Aunque los funcionarios israelíes no han reivindicado públicamente el asesinato del Sayad Jodayi, su misión como defensor del santuario en Siria demuestra que los sionistas siguen siendo los principales sospechoso ​​de este crimen. Después del ataque al ciudadano iraní, los medios del régimen sionista reaccionaron ante este tema y no pudieron ocultar su alegría por el martirio de él. Los periódicos sionistas "Jerusalem Post", "Times of Israel", "Haaretz" y "Maariv", el Canal 13 de la Televisión israelí y el medio sionista "Intel Times" reaccionaron frente a este asesinato en diversos artículos.

Irán es una de las mayores víctimas del terrorismo en el mundo y hasta el momento más de 17.000 personas civiles y funcionarios de Irán han sido martirizados en actos terroristas, donde el silencio de las potencias hegemónicas da muestra de la hipocresía y doble rasero cuando estos actos se cometen contra Irán. Desde los primeros días de la victoria de la Revolución Islámica de Irán y la ruptura de ese equilibrio hegemónico y las ecuaciones de la arrogancia global, Irán ha sido blanco del resentimiento y la hostilidad de los enemigos y sus afiliados. Incluyendo en esto al grupo terrorista Muyahedin-e Jalq (MKO, por sus siglas en inglés). Entidad terrorista que se atribuyó la responsabilidad del asesinato de 4.583 ciudadanos iraníes, tan sólo entre el 31 de marzo de 1983 y el 16 de marzo de 1984.

Estados Unidos y el régimen de Israel han apoyado permanentemente a los terroristas, que atacan a Irán y la región de Asia occidental. El entrenamiento militar de elementos terroristas, el envío de armas, cargamentos de armas ligeras y semi pesadas, equipos de comunicaciones y alimentos a través de vuelos aéreos sospechosos en áreas controladas por el grupo terrorista DAESH, son sólo algunos de los apoyos de ellos a los terroristas con diferentes títulos al servicio de los Estados Unidos. Para asegurar los intereses de régimen sionista en la región han cometido crímenes horribles como el asesinato de científicos nucleares iraníes y comandantes de la resistencia.

Mohsen Fakhrizadeh, Majid Shahriari, Masud Ali Mohammadi, Dariush Rezainejad, Mostafa Ahmadi Roshan y Reza Qashqaei se encuentran entre los ciudadanos y científicos de energía nuclear de Irán que fueron martirizados en los últimos años por mercenarios y agentes de la agencia de espionaje del régimen sionista.

El general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, quien viajó a Irak en enero de 2020 por invitación oficial del gobierno iraquí, fueron martirizados en un ataque aéreo estadounidense en el aeropuerto de Bagdad, que generó una contundente respuesta como represalia ante esta acción

El objetivo de los enemigos es asesinar a los iraníes

El principal objetivo de los enemigos del país persa, al cometer estos actos terroristas es impedir el crecimiento del poder y la influencia de Irán, así como detener los programas pacíficos de Irán. El periódico British Independent escribió en uno de sus análisis tras el asesinato del científico nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh: “Es para interrumpir o retrasar y, si es posible, evitar que Irán logre su objetivo de lograr sus objetivos nucleares”.

Esto no era la primera vez que los sionistas han matado a un científico, antes de Irán algunas otras naciones como Egipto eran víctima de este tipo de planes, para evitar del progreso de los pueblos del mundo. El pueblo iraní, en las redes sociales, hizo un llamado a todos los servicios de inteligencia y seguridad de su país para que juzguen y arresten contundentemente y venguen a los autores de este acto perverso, cobarde e inhumano.

Los enemigos de Irán piensan que con tales actos terroristas pueden crear un obstáculo en el camino de la realización de los ideales de la Revolución Islámica, pero la nación iraní siempre ha seguido el camino de los mártires y la sangre de los mártires garantiza la excelencia del Irán islámico. Además, según la lógica y derecho internacional, mantiene derecho de tomar represalias. Obviamente, responder al reciente crimen de los enemigos en el asesinato del mártir Jodai, que ha ido acompañado del silencio y el apoyo de los países que proclaman sobre luchar contra el terrorismo, es un derecho natural y legítimo de Irán.

