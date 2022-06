El presidente iraní: No retrasaremos el progreso del país hasta que se levanten las sancione

"Así como no vemos la amenaza del enemigo como un obstáculo, no retrasaremos el progreso del país y no esperaremos a que se levanten las sanciones para que otros tomen la decisión por nosotros", dijo Raisi

“Ya hemos demostrado en la práctica y declarado desde las gradas oficiales que nuestra estrategia coincide con la estrategia del Líder Supremo, pero al mismo tiempo estamos tratando el tema del levantamiento de sanciones”, añadió.

El mandatario iraní también anunció el establecimiento de una sede en el país para neutralizar el impacto de las sanciones contra Irán. "Más importante aún, hemos establecido una sede activa para la neutralización de las sanciones. Haremos todo lo posible para resolver los problemas de las personas y hacer que sus vidas y negocios sean mejores que antes", agregó el presidente Raisi.

