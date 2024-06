Reza Zabib, embajador de Irán en España: "Por cada mártir asesinado en Gaza, habrá dos que se unirán a Hamás"

En plena vorágine electoral, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, recibe a 20minutos en sede diplomática para analizar los recientes acontecimientos que afectan a la República Islámica y a toda la región de Oriente Medio, entre ellos "la acción valerosa de España" al reconocer a Palestina como Estado.

¿Cómo valora el reconocimiento del Estado Palestino por parte de España?

Después de la acción valerosa y valiente de España, Noruega e Irlanda, ya son 146 países del mundo los que reconocen a Palestina como Estado. Eso indica que es un paso en la dirección correcta y quiero aprovechar para felicitar a los tres gobiernos que han creado esta nueva ola de reconocimiento del Estado palestino, sobre todo a España, porque ha sido la vanguardia de este movimiento. Recuerdo un tuit del presidente, Pedro Sánchez, que decía que Palestina ha existido, existe y existirá; y creo que resume muy bien la realidad porque Palestina ha existido siempre y existirá, incluso cuando su tierra ha sido ocupada. Soy muy optimista, espero que este movimiento continúe y más países reconozcan a Palestina como Estado.

¿Este reconocimiento ayudará a lograr la paz en Gaza, como afirma Pedro Sánchez, o es un mero acto estético?

Es un paso que puede llevar a Palestina y a toda la región hacia la paz y la tranquilidad, pero es solo un paso. La prolongación de los 76 años de la Nakba ha derivado en casi ocho meses de genocidio televisado en directo, por lo que hacen falta más pasos. El primero debe ser ponerle fin a la impunidad del régimen sionista, que está siendo perseguido en dos órganos judiciales internacionales, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, una situación sin precedentes que indica la gravedad de la situación. También la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad han pedido reiteradamente un alto del fuego inmediato y la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza, pero el régimen sionista rechaza todas esas solicitudes y reacciona bombardeando un campamento de refugiados en Rafah, una nueva masacre para la población civil palestina.

La vicepresidenta Yolanda Díaz habló de liberar Palestina "desde el río hasta el mar", ¿comparte esa proclama utilizada por Hamás?

No quiero intervenir en los asuntos internos de España, pero respeto esa opinión. Hablar de libertad para Palestina es una demanda del mundo entero, basta con echar un vistazo a la televisión y ver las manifestaciones que hay en tantos lugares, incluso en los propios Estados Unidos. Nosotros creemos que la consecución de la paz significa obligatoriamente la liberación de Palestina y la eliminación de la ocupación. Además, no olvidemos que el lema 'desde el río hasta el mar' también está en el estatuto del partido Likud, que considera que Israel va desde río hasta el mar. Incluso ha habido altos cargos del régimen sionista que han hablado de expandirse hasta La Meca y algunas autoridades ultras del actual régimen israelí han publicado mapas en los que el territorio previsto por ellos para eso que llaman “Gran Israel” va mucho más allá de la Palestina actual.

España ha reconocido a Palestina con las fronteras de 1967, ¿Irán acepta esas fronteras?

Nosotros respetamos la opinión de todos los países, incluida España, pero desde nuestro punto de vista, las fronteras deben ser las de la Palestina anterior a 1948 -año de fundación del régimen de Israel-, salvo que el pueblo palestino decida otra cosa en el marco de un referéndum libre y democrático.

Como respuesta al reconocimiento de Palestina, Israel ha prohibido a España prestar servicios consulares a la población palestina, ¿qué le parece esa reacción?

Nosotros no reconocemos la existencia de Israel como estado, pero respondiendo a su pregunta le diré que para ese régimen es normal ir en contra de todo lo que está dentro del derecho internacional. El servicio consular es un derecho de cada país y se ofrece a gente ordinaria que acude a un consulado, nada tiene que ver con el reconocimiento de Palestina. ¿Por qué hace esto el régimen sionista? Porque con el apoyo de sus valedores siente que puede hacer lo que le da la gana. Sin embargo, la reacción de la opinión pública mundial demuestra que su época de impunidad ha terminado. El régimen sionista ha provocado una matanza sin precedentes en Gaza, la mayoría de víctimas son niños y mujeres, y eso se ha traducido en una caída de su legitimidad. Nadie acepta ni soporta ese tipo de comportamientos en el siglo XXI.

¿Israel está sembrando en Gaza un odio que puede volverse en su contra en el futuro?

Lo que está haciendo el régimen sionista va mucho más allá de sembrar odio. Según sus propias estimaciones, Hamás contaba con 30.000 efectivos, pero en los últimos ocho meses ya ha asesinado a 45.000 personas. Por cada uno de esos mártires, habrá dos que se unirán a Hamás, eso quiere decir que contará con 90.000 efectivos, el triple de los que tiene ahora.

¿Quiere decir que Israel nunca podrá derrotar militarmente a Hamás?

El régimen sionista se planteó tres objetivos en Gaza: la recuperación de los prisioneros israelís, aniquilar a Hamás y que no existiera ninguna amenaza desde Gaza contra Israel. Ocho meses después de la comisión de los mayores crímenes que uno se puede imaginar, ninguno de esos tres objetivos ha sido materializado. Entonces, con una visión realista, podemos decir que esos objetivos que se plantearon no son factibles y que el régimen sionista ha fracasado. Con la guerra no se pueden lograr esos objetivos, pero a lo mejor con la negociación sí.

¿Hamás también tendría que poner algo de su parte y liberar a los rehenes secuestrados para lograr la paz?

Si usamos el término “rehenes” tenemos que tener en cuenta que hay rehenes tanto israelís como palestinos. O podemos hablar de prisioneros, que los hay en los dos bandos. Desde el primer día, Hamás dio su consentimiento a un plan de intercambio de prisioneros presentado por EEUU, Egipto y Qatar, pero fue Netanyahu quien dio marcha atrás al acuerdo. Tenemos que tener mucho cuidado para que no nos engañen porque los 'rehenes' no son ningún obstáculo en el camino hacia la paz.

Hace poco más de un mes, Irán lanzó por primera vez un ataque directo contra territorio israelí e Israel respondió bombardeando una base militar iraní, ¿cómo está la situación después de ese intercambio de golpes?

El mundo ya ha presenciado que cualquier agresión contra nuestros intereses nacionales será respondida de forma decisiva y contundente. La diferencia es que cuando nosotros respondimos a la agresión que habíamos sufrido, esperamos dos semanas y lo anunciamos previamente para prevenir una escalada de la tensión en la región. A partir de ahora, si alguien decide agredir nuestros intereses o nuestra tierra, ya no habrá margen de tiempo y la respuesta será inmediata y contundente.

La reciente muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero ha conmocionado a Irán, ¿puede descartar totalmente que haya sido un atentado?

Cada vez que ocurre un accidente aéreo se forma un equipo técnico de especialistas para investigarlo, es un protocolo reconocido internacionalmente, y es lo que están haciendo ahora con mucha precisión al tratarse de un presidente del gobierno. Hasta la fecha, todos los informes que los expertos han presentado relacionan el accidente con las condiciones climatológicas de aquel día.

¿Qué ha supuesto para Irán la muerte del presidente Raisi?

La reacción popular demuestra que el presidente gozaba de una gran popularidad entre la gente porque era una persona cercana y que hizo una gran labor en los ámbitos político y económico. En el trágico accidente también perdimos a nuestro ministro de Exteriores, Amir Abdolahian, que hizo grandes gestiones para el acercamiento de Irán con algunos países vecinos con los que habíamos cortado relaciones diplomáticas, como Arabia Saudí. Las muestras de solidaridad dentro y fuera del país son un síntoma de la magnitud y dimensión de lo ocurrido, pero el funcionamiento del gobierno no se ha resentido porque Irán tiene la suficiente estructura y estabilidad para gestionar lo ocurrido y avanzar hacia adelante.

El 28 de junio son las elecciones presidenciales y han vuelto a surgir críticas hacia el sistema electoral iraní por el veto a candidatos reformistas, ¿qué normas deben cumplir los candidatos para poder concurrir?

Los mecanismos para aprobar o rechazar candidatos no tienen nada que ver con las tendencias políticas. Los criterios que sigue el Consejo de los Guardianes están explícitamente estipulados en la Constitución del país y en el pasado se han aprobado y desaprobado tanto a candidatos reformistas como a conservadores. El próximo día 11 sabremos la lista oficial de candidatos.

Sin embargo, la participación en las elecciones es cada vez más baja y en las pasadas legislativas apenas votó un 49% de los iranís, el dato más bajo desde la Revolución Islámica de 1979. ¿Puede tener relación con el veto a candidatos?

En Irán la gente tiene el derecho a votar, pero el voto no es obligatorio. Dicho esto, la alta o baja participación depende de una serie de factores y no se puede relacionar con la posible eliminación de algunos candidatos. En las últimas elecciones parlamentarias hubo una destacada figura del reformismo en Irán que se presentó por la circunscripción de Teherán y no logró entrar en el Parlamento. Por otra parte, dentro de pocos días habrá elecciones al Parlamento Europeo y seguramente veremos que la participación será muy baja en algunos países, a pesar de que en Europa no existe un mecanismo para aprobar o desaprobar candidatos. Lógicamente, a cualquier gobierno o político le interesa una alta participación, pero así es la democracia, tiene muchas cosas buenas, pero esto puede ser un defecto. A pesar de todo, creo que en las próximas elecciones tendremos una buena participación.

Raisi también era una de las figuras que sonaban como posible sucesor del líder supremo, Alí Jamenei, que ya ha cumplido 85 años, ¿qué alternativas baraja Irán para la sucesión?

En primer lugar, gracias al favor de Dios, el líder supremo de la Revolución goza de buena salud, pero está claro que la sucesión es un asunto natural que siempre se plantea. En Irán hay una Asamblea de Expertos encargada de ese trabajo, de supervisar la salud del líder supremo y de tener en cuenta a posibles candidatos por si ocurre algo. Sin embargo, es un asunto interno suyo y nunca hace públicos sus informes. Por otro lado, la sucesión del líder no es solo un asunto político, también es un asunto espiritual y religioso. Es decir, solo podrían optar personas con una alta posición religiosa. Se ha hablado de posibles candidatos y se han planteado algunos nombres en los medios de comunicación, como el del fallecido Raisi, pero nunca ha sido algo oficial. No se puede hablar de un candidato potencial para la posición de líder supremo. Son los 80 miembros de esa Asamblea de Expertos, elegidos por el voto popular, quienes deben nombrar al líder.

Amnistía Internacional ha publicado esta semana un informe sobre la pena de muerte en el que denuncia que Irán batió el año pasado el récord de ejecuciones, con 853 condenados a la pena capital, ¿está aumentando la represión en Irán?

En primer lugar, no puedo confirmar esas cifras. Y en segundo lugar, la pena de muerte existe en casi 50 países del mundo y no hay ninguna convención internacional que la prohíba, solo recomendaciones. Desde el punto de vista ético y religioso, le puedo asegurar que nos importa mucho la vida humana, pero a la vez tenemos un código penal y unas leyes. La gran mayoría de sentencias a pena de muerte en Irán se imponen a asesinos, aplicando la ley del talión y después de un procedimiento jurídico. En Irán es un derecho de la familia de una víctima de asesinato el poder aplicar la misma medida contra su asesino, se basa en la igualdad entre ambas partes. Por otra parte, las sanciones impuestas contra Irán impiden que podamos controlar mejor el tránsito de droga desde Afganistán, que es un gran centro de producción, y eso nos obliga a ser duros contra ese fenómeno tan peligroso. Sobre la pena de muerte también hay una doble vara de medir porque no veo las mismas condenas cuando la aplica Estados Unidos que cuando la aplica Irán, parece que el valor de la vida humana es diferente en un país o en otro.

