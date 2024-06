HAMAS: El acuerdo debe incluir un alto el fuego permanente

"Hemos informado a nuestros hermanos cataríes sobre la propuesta que hemos recibido de los mediadores y al mismo tiempo hemos anunciado nuestra aceptación de la misma", señaló Hamdan, para luego agregar que "recibimos la propuesta de los mediadores en mayo y en junio anunciamos nuestra aceptación, pero Israel no ha respondido".

Al declarar que las declaraciones de Israel no garantizan un alto el fuego permanente y una retirada total de Gaza, afirmó: "Esto no concuerda con las declaraciones del presidente de Estados Unidos". Este miembro de Hamás enfatizó que el ocupante solo quiere una etapa en la que recuperen a sus prisioneros y luego pongan fin a la guerra: "El ocupante no verá a nuestros prisioneros a menos que haya un acuerdo de intercambio justo que garantice la liberación de nuestros prisioneros".