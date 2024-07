Partido Laborista de Australia suspende a una senadora propalestina

“Ayer, el primer ministro me suspendió indefinidamente del grupo parlamentario del Partido Laborista australiano. Desde entonces, he perdido todo contacto con mis colegas del bloque. Me han excluido de las reuniones, los comités, chats internos y boletines de los grupos parlamentarios. Me han conminado a que evite todas las tareas de la Cámara que requieran una votación, incluidas las divisiones, mociones y los asuntos de interés público”, ha detallado la senadora Payman.

El Partido Laborista australiano ha confirmado que Payman votó en contra de la decisión de dicha fracción sobre el plan del Partido Verde del país para reconocer en el Senado a Palestina como Estado independiente.

Las reglas del Partido Laborista Australiano no permiten a sus miembros votar en contra de la postura integral del mismo, y esta es la primera vez desde 1988 que un miembro vota en contra de su partido.

Payman se convirtió en miembro del Senado por el Partido Laborista Australiano hace dos años, y después del inicio de la guerra de Gaza apoyó públicamente a Palestina.