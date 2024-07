Netanyahu: Ben-Gvir no responde a mis llamadas

Michal Shimsh, comentarista político del canal de televisión Kan del régimen de Israel, dijo que Netanyahu dijo a sus socios políticos al comentar sobre el comportamiento de Ben-Gvir: “No soy el director de una guardería y él no debería comportarse así. No responde a mis llamadas y no asiste a las reuniones”.

Por otro lado, el líder del partido ultraortodoxo israelí Shas, Aryeh Deri, también se muestra descontento con Ben-Gvir. Los miembros del partido dicen que la continuación de este gabinete, que no puede cumplir con sus funciones, es inútil.

Además, el canal 13 israelí informó que los desacuerdos en el gabinete se están intensificando y Ben-Gvir está buscando una excusa para disolver el gabinete y celebrar elecciones anticipadas de la knesset (parlamento).

