Presidente electo de Irán: El tratamiento de la vieja herida de la ocupación de Palestina es un problema al que nos enfrentamos todos

Así lo escribió Pezeshkian en una nota exclusiva titulado “Juntos, por una región fuerte y próspera”, para el periódico transregional “Al-Arabi Al-Yadeed”, subrayando la necesidad de cooperación e interacción constructiva de todos los países de la región para el desarrollo y mejora de su estatus global.

Hasta que no logremos la unidad en la región y no cooperemos para lograr un futuro brillante y un uso adecuado de las bendiciones divinas y una posición geopolítica excepcional, y no proporcionemos el terreno para el crecimiento y desarrollo general de la región, los planes separados para el desarrollo de los países regionales no tendrán un éxito serio, subrayó en la nota.

“El tratamiento de la vieja herida de la ocupación de Palestina es un problema al que nos enfrentamos todos. La República Islámica de Irán, respetando la legendaria resistencia de la nación y la resistencia palestina en Gaza contra el bárbaro ataque del régimen sionista, cree que la paz y la seguridad regionales están condicionadas al reconocimiento de los derechos “naturales y obvios” de la nación palestina, como el derecho a la resistencia total contra la ocupación, la independencia y la autodeterminación, y se debe poner fin a la ocupación, la discriminación racial, los asesinatos en masa y el terrorismo de del régimen de ocupación sionista ayudando a esta nación”, añadió.

“Las armas atómicas del régimen sionista son una amenaza para la región y para la paz y la seguridad internacionales, y con la ayuda de los países de la región y del mundo, se deben tomar medidas para lograr una región de Oriente Medio libre de armas de destrucción masiva”, agregó.

9490**