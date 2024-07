Irán advierte sobre el peligro de las armas nucleares de Israel para la paz y la seguridad mundial

Ali Bahreini, durante la segunda reunión del comité preparatorio de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), criticó la falta de progreso en los objetivos de este tratado y declaró: "Teniendo en cuenta la política y los programas armamentísticos y la persistencia de arsenales de armas nucleares en algunos países con armas nucleares, especialmente Estados Unidos, no solo no nos hemos acercado a los objetivos principales del Tratado, sino que la perspectiva de alcanzar estos objetivos parece más lejana que en 1970".

El jefe de la delegación iraní en esta reunión señaló el unilateralismo, en particular las acciones y programas unilaterales de Estados Unidos, como el principal problema que impide el progreso en los objetivos del Tratado, especialmente el desarme nuclear, y que representa el mayor peligro para el futuro del TNP y el objetivo final de un mundo libre de armas nucleares.

"Mientras estas políticas y programas nucleares de los países poseedores de armas nucleares persistan y más países, especialmente bajo el paraguas nuclear de la OTAN, dependan cada vez más de las armas nucleares, no habrá progreso en el desarme nuclear en el mundo y podemos esperar la proliferación de armas nucleares en todas sus dimensiones", destacó.

Bahreini también enfatizó el compromiso inquebrantable de Irán con el avance de los objetivos del Tratado y la naturaleza pacífica de su programa nuclear, describió la existencia del programa de armas nucleares del régimen sionista como el principal factor que impide la formación de una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio, y afirmó: "Las armas nucleares de este régimen representan una amenaza para la paz y la seguridad de la región y del mundo".

Atribuyó esta situación a la aplicación de dobles estándares por parte de algunos países con armas nucleares, especialmente Estados Unidos y sus aliados occidentales, en el apoyo al programa de armas nucleares de este régimen.

La segunda reunión del comité preparatorio de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares se llevó a cabo en Ginebra para evaluar la situación del desarme nuclear, la prohibición de la proliferación de armas nucleares y el uso pacífico de la energía nuclear, como los tres pilares principales de este tratado.

En esta reunión, la mayoría de los países miembros expresaron su descontento por la falta de progreso en el desarme nuclear y los esfuerzos de los países miembros poseedores de armas nucleares para impedir que otros países utilicen la energía nuclear con fines pacíficos, y solicitaron a estos países que cumplan con sus compromisos y, de acuerdo con el artículo 6 del TNP, se dirijan con buena fe hacia el desarme nuclear completo.

También en esta reunión, se criticó fuertemente la existencia del arsenal de armas nucleares del régimen sionista y sus instalaciones nucleares fuera del régimen de salvaguardias, y se exigió a este régimen que se adhiera sin condiciones al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.