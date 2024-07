Embajador de Irán en Beirut destaca el respaldo sempiterno del país persa a la paz y estabilidad regional

Amani efectuó esas declaraciones el sábado por la noche mientras aumentan las tensiones entre Israel y Líbano.

Insistió que independientemente del espectáculo que ha montado el enemigo israelí, la posición de la República Islámica de Irán respecto a las amenazas de ampliar la guerra se resume en tres principios se resume en tres "no".

Según el embajador, Irán no espera la guerra, no la busca y no le tiene miedo.

Amani subrayó que teniendo en cuenta el poder y la autoridad de Irán y la defensa que brinda a la Resistencia, los enemigos de la República Islámica deben considerar qué cosas es capaz de hacer el país persa.

Ayer, sábado, un cohete fue lanzado contra un campo de fútbol en la región de Majdal Shams, en los altos del Golán sirio, el ejército israelí se apresuró a culpar a Hezbolá, sin embargo el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano rechazó categóricamente cualquier implicación en el incidente.