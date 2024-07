«El regimen sionista es una banda criminal y terrorista»

Las partes importantes de las declaraciones del ayatolá Jameneí:

El último asunto del que voy a hablarles es la cuestión de Gaza. Hoy es una cuestión mundial. Hubo un tiempo en que Palestina era solo una cuestión de los países islámicos. Hoy, la cuestión de Palestina, la cuestión de Gaza es una cuestión general a nivel mundial. Desde dentro del Congreso de Estados Unidos hasta las Naciones Unidas, en las Olimpiadas de París y en todos los demás lugares, hoy esta cuestión se propaga y se extiende. El régimen sionista está presentando y mostrando el más repugnante rostro de una banda de criminales. Esa gente no es un Estado; son una banda de criminales; son una banda de asesinos; son una banda terrorista.

En asesinatos, en crueldad y en crímenes —¡crímenes pasmosos! —, esa gente ha puesto el listón a un nuevo nivel en la historia mundial de la criminalidad humana. Han establecido un nuevo listón.

Hoy, las bombas pesadas de los sionistas caen sobre las cabezas de gente que no ha disparado ni una sola bala. Niños de cuna, niños de cinco o seis años, mujeres, enfermos en hospitales… Esos no han disparado ni una bala a nadie, pero las bombas caen sobre ellos. ¿Por qué? Este es un crimen sin precedentes. La fuerza de la Resistencia se hace más visible día a día. Pese a toda la ayuda de Estados Unidos, a toda la ayuda que le han prestado algunos gobiernos traicioneros, el enemigo sionista no ha conseguido paralizar a las fuerzas de la Resistencia; no ha conseguido derrotarla. El objetivo que anunciaron era erradicar a Hamás. Hoy, Hamás — Hamás, Yihad Islámica y la Resistencia palestina en general— se mantiene totalmente fuerte y firme. Ellos no pueden hacerles nada y lanzan bombas sobre la oprimida gente de Gaza.

El mundo debería tomar una decisión más seria frente a estos hechos. Deben decidir seriamente —los gobiernos, los pueblos, las figuras intelectuales, políticas, de los distintos ámbitos—. Con esta perspectiva, se entiende la gran ignominia que se atrajo anteayer el Congreso de Estados Unidos sentándose a escuchar lo que decía ese criminal. Eso es una gran ignominia. Esperemos que Dios Altísimo dé la victoria a la oprimida nación palestina.

El Líder de la Revolución Islámica ha ofrecido estas declaraciones en la ceremonia de ratificación y adjudicación del decreto del presidente electo.

Fuente: Khamenei.ir