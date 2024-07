Pezeshkian jura en su toma de posesión que salvaguardará el Sistema de la República Islámica de Irán y la Constitución 

EL texto completo de su discurso de juramento es el siguiente:

En el nombre de Dios el Clementísimo, el Misericordiosísimo

"Yo, como Presidente de la República juro ante el Sagrado Corán y ante el pueblo iraní, por Dios Todopoderoso, que preservaré la religión oficial del sistema republicano islámico y de la Constitución del país, y que haré uso de todas mis facultades y capacidades para cumplir con las responsabilidades que me han sido encomendadas; me pondré al servicio de todo el pueblo, elevaré la nación, propagaré la religión y la ética, apoyaré la verdad, la proliferación de la Justicia, me alejaré de cualquier tipo de egoísmo y apoyaré la libertad y el respeto de todos y los derechos del pueblo reconocidos en la Constitución. No vacilaré en tomar las medidas necesarias para preservar las fronteras y la independencia política, económica y cultural del país, con la ayuda de Dios y acatando al Profeta del Islam y a los Imames -que la paz sea con ellos-, por el poder que me otorgó el pueblo, como un sagrado depósito; y como fiel virtuoso y sacrificado, entregarlo a quien el pueblo elija después de mí".