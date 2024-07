Presidente iraní: “Tengo esperanza en el futuro”

"¡Compatriotas! Tengo esperanza en el futuro; aunque los informes de expertos muestran la situación actual del país como compleja y difícil, y todos somos testigos de que la vida y el sustento de la gente se enfrentan a muchas dificultades, sin duda, la confianza en el poder ilimitado de Dios y las capacidades de la querida Irán, y en especial el potencial humano de la gente sabia de este territorio, hace posible superar cualquier desafío", señaló Masud Pezeshkian en un mensaje emitido este martes.

"Debemos mirar a la gente de Irán, las mujeres, los jóvenes y las minorías como oportunidades nacionales únicas. Ellos pueden ofrecer nuevas formas de resolver los problemas del país. Debemos brindar la oportunidad de participación a quienes han estado marginados hasta ahora. Debemos restaurar el honor, la dignidad y el respeto del ser humano, especialmente la generación joven y las mujeres y niñas que han sido ignoradas, humilladas y forzadas a la aflicción", agregó Pezeshkian.

El presidente enfatizó: "¿Acaso eliminar la discriminación, asegurar una vida justa y digna, el progreso, la paz y la tranquilidad libres de preocupaciones, la humillación y las intervenciones ilegales, no son más que los derechos del pueblo establecidos en el artículo 3 de la Constitución y las características del documento de la Visión? ¿Acaso la señal de la lealtad al gobierno y el compromiso con la Constitución no es el esfuerzo conjunto para respetar estos deseos del pueblo?".

"En este camino, contamos con la ayuda y el apoyo de todos los órganos y entidades del gobierno, especialmente los poderes legislativo y judicial; la oportunidad que tenemos ante nosotros es la oportunidad de responder a los cambios y las nuevas reformas; avanzar en el camino deseado por el pueblo y realizar reformas de enfoque, estructurales y conductuales en esa dirección es beneficioso para todos. En este camino todos ganan y no hay perdedores", declaró el mandatario iraní, para luego agregar que "aquellos que proporcionan armas para matar niños en Gaza no pueden dar lecciones de humanidad a otros. Nadie en el mundo acepta que el jefe de un régimen que bombardea a mujeres y niños en Gaza sea elogiado. No se puede llamarse a sí mismo humano y permanecer en silencio frente a los crímenes de los sionistas. Deseamos un mundo donde el pueblo palestino se libere de la ocupación y el genocidio".

El presidente enfatizó: "El gobierno número catorce desea una región fuerte donde todos los países vecinos puedan unirse para el desarrollo económico, el progreso y la mejora de la vida de las generaciones futuras, una región donde la seguridad esté garantizada por la presencia de los países de la región. Buscamos la paz en la región y en el mundo. Trabajemos juntos para aliviar las preocupaciones de la gente y devolver a la región a su posición".

"El gobierno número catorce, al crear un equilibrio y una armonía en las relaciones exteriores, perseguirá los intereses nacionales y la paz y la seguridad regional y mundial. Apreciamos a los amigos que estuvieron con nosotros en los días difíciles y fortaleceremos nuestras relaciones con los actores emergentes. Consolidaremos la amistad con los vecinos del este y la esfera cultural de habla persa", señaló.

El presidente continuó: "Hoy, llamamos a los países occidentales a establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y estamos dispuestos a dialogar con los países que aún no han comprendido el rango y la posición de Irán. Considero que la normalización de las relaciones económicas con el mundo es un derecho legítimo de Irán y no cederé en mi lucha por levantar las sanciones injustas. Mi gobierno nunca se someterá a la tiranía y los dobles raseros. Irán siempre ha estado del lado correcto de la historia".