HAMAS dice que nunca reconocerá a Israel

“El movimiento HAMAS nunca reconocerá al régimen sionista y martirizar a nuestros líderes y comandantes sólo aumentará el poder de la nación palestina”, señaló.

“No habrá rendición de principios ni reconocimiento de Israel. Nuestro pueblo seguirá preservando nuestra unidad nacional, caminando por el camino de la yihad, la resistencia y la restauración de los derechos”, subrayó.

“Nuestros enemigos no aprenden la lección. Mataron a nuestros líderes hace cien años, entonces, ¿qué pasó? Cada vez que resultó mártir un líder, apareció un nuevo líder. Esto sólo fortaleció a nuestro pueblo; Los enemigos no saben que vivimos como combatientes y nos encontramos con nuestro Señor como mártires. Somos buenos creando vida y muerte por orden de Dios; El martirio de nuestro hermano Haniya es una gran pérdida, pero nuestros enemigos no saben que la sangre de los mártires acorta el camino hacia la libertad y la victoria. Seguiremos comprometidos con nuestro camino, ya que la presión no nos sirve de nada, y la intimidación y las amenazas no nos fracasarán ni nos desviarán ni un ápice de nuestros principios”, añadió.

“Palestina permanecerá, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y desde su norte hasta su sur. Al-Quds es nuestra quibla y nuestra meta, y no hay lugar para los sionistas en la tierra de Palestina; Decimos a los líderes de la Umma islámica que ha llegado el momento de que la Umma islámica regrese a su grandeza; Haniya vivió entre su pueblo en el campamento de Al-shati en la ciudad de Gaza, sintiendo el dolor de su pueblo y compartiendo sus alegrías”, enfatizó.

