Kanani: El terrorismo es la esencia del régimen sionista

Kanani efectuó estas declaraciones en su rueda de prensa semanal con los periodistas este lunes por la mañana, mientras expresó sus condolencias y condenó el asesinato del mártir Ismail Haniya, jefe de la oficina política del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).

“Tales acciones terroristas no sólo no crean una perturbación en la determinación del pueblo palestino resistente en la lucha contra el régimen sionista y la liberación del Sagrado Al-Quds, sino que también fortalece aún más su determinación, y este régimen no obtendrá ningún resultado del asesinato del mártir Haniya”, enfatizó.

Kanani también dijo que el asesinato cobarde de Haniya por parte del régimen sionista, mientras él era el invitado oficial de la República Islámica de Irán para asistir a la ceremonia de investidura del presidente Maud Pezeshkian, fue una flagrante violación del derecho internacional, así como de las normas políticas respetadas de la comunidad internacional.

“El terrorismo es la esencia del régimen sionista y la base de este régimen se basa en el terror y su supervivencia depende de la continuación del enfoque del terrorismo de Estado. En primer lugar, el mundo debe condenar enérgicamente este crimen; en segundo lugar, debe apoyar el castigo del agresor y evitar cualquier enfoque que signifique apoyar al agresor”, señaló.

“Nosotros (los funcionarios iraníes) consideramos nuestro derecho a defender nuestra seguridad nacional, soberanía e integridad territorial”, señaló el portavoz, añadiendo que nadie tiene derecho a dudar en castigar al régimen sionista aventurero. Hasta el momento, hemos tomado las medidas políticas y diplomáticas necesarias, incluidos los preparativos para celebrar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se celebró en cooperación con nuestros países amigos como Rusia, China y Argelia”, añadió.

También se planteó una solicitud para celebrar una reunión de la Organización de la Conferencia Islámica en Yeddah, que fue aprobada y está prevista que se celebre el miércoles a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, agregó.

“Mantuvimos comunicaciones con el secretario general de las Naciones Unidas, el secretario general de la Organización de Cooperación Islámica y algunos foros internacionales y presentamos nuestras posiciones bien fundadas. Mantuvimos muchas conversaciones telefónicas con varios funcionarios extranjeros y expresamos nuestros puntos de vista”, señaló Kanani.

“Debido a la influencia de algunos gobiernos, incluido Estados Unidos, en la implementación de los deberes de algunas instituciones internacionales, incluido el Consejo de Seguridad, estamos siendo testigos de tensiones recientes. Irán subraya una vez más que, en defensa de sus intereses y de su seguridad nacional, utilizará su derecho a tomar medidas decisivas para castigar al agresor”, agregó.

En este sentido, la República Islámica de Irán utiliza su derecho legítimo a defender la seguridad nacional para castigar al régimen sionista agresor y crear disuasión, y actúa con decisión y firmeza, enfatizó.

“La comunidad internacional debe apoyar el castigo del agresor a manos de la República Islámica de Irán, lo que será una acción para garantizar la seguridad de la región y del mundo, y por supuesto, es una acción conforme a las leyes internacionales”, dijo.

El alto diplomático iraní añadió que la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Jordania se realizó en el marco de las relaciones bilaterales. Anteriormente también fuimos testigos de conversaciones entre los ministros de Asuntos Exteriores y otros funcionarios de Jordania e Irán. Por lo tanto, el reciente viaje está en línea con la continuación de los viajes diplomáticos entre Irán y países amigos con el fin de investigar las complejas y complicadas condiciones de la región, especialmente la guerra en Gaza, que conducirá a la seguridad y la paz en la región.

“Creemos que el régimen sionista no emprende acciones aventureras sin la coordinación de Estados Unidos, por lo que es mejor que Estados Unidos actúe de manera responsable”, enfatizó.

“La evidencia muestra que el régimen sionista está detrás de este terrorismo y nadie se beneficia tanto como este régimen del terrorismo reciente y este régimen es el primer y último responsable de este terrorismo extraterritorial y debe rendir cuentas por sus acciones”, concluyó.

