Presidente de Irán: Occidente debe detener el apoyo a los sionistas

“La República Islámica de Irán siempre ha desempeñado un papel fundamental para crear paz, estabilidad y seguridad en la región y el mundo, y para evitar la tensión, la inseguridad y la guerra, pero el régimen sionista con sus acciones criminales y terroristas contra el pueblo indefenso y oprimido de Gaza, y también el asesinato del mártir Haniya como invitado oficial de Irán, está tratando de incendiar la región, y Estados Unidos y los países occidentales, en lugar de condenarlo, han apoyado a este régimen en la comisión de crímenes, genocidio y asesinatos”, declaró el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, en respuesta a la llamada telefónica del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la preocupación por el aumento de las tensiones en la región tras el acto terrorista del régimen sionista que asesinó a Ismail Haniya.

Pezeshkian, al enfatizar que Irán se reserva el derecho a una respuesta adecuada a estas acciones, criticó la actitud pasiva de Estados Unidos y los países occidentales tras el ataque del régimen sionista a la embajada de la República Islámica de Irán en Damasco, y también el asesinato del jefe de la oficina política del movimiento Hamas en Teherán, y dijo: “Estados Unidos y los países occidentales, con un enfoque contradictorio y doble, apoyan a un régimen que no se adhiere a ninguna de las leyes y regulaciones internacionales y no ha dejado de realizar ningún acto criminal en la región, y lo más lamentable es que invitan a los países que son objeto de este tipo de acciones a no responder y a la moderación”.

Pezeshkian señaló que mientras el régimen sionista, con el apoyo político, financiero, armamentista y mediático de Estados Unidos y los países occidentales, se sienta cómodo realizando genocidios, crímenes y asesinatos, la región y el mundo no verán la estabilidad, la seguridad y la paz, y agregó: “si Estados Unidos y los países occidentales realmente buscan evitar la guerra y la inseguridad en la región, para demostrar esta afirmación deben detener inmediatamente la venta de armas y el apoyo al régimen sionista y obligarlo a detener el genocidio y los ataques a Gaza y a aceptar un alto el fuego”.

“La República Islámica de Irán considera la prevención de la guerra y el esfuerzo por establecer la paz y la seguridad mundiales como uno de sus principios fundamentales, pero dentro del marco de los tratados y las leyes internacionales nunca permanecerá en silencio ante la agresión a sus intereses y seguridad”, agregó el presidente de Irán.