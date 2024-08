«No pongan esperanzas en el enemigo. Para nuestros planes, no hay que quedarse esperando la aprobación de los enemigos. Eso no está en contradicción con que interactuemos en alguna cosa con ese mismo enemigo, pero no confíen en él», afirmó el ayatolá Jameneí en una reunión mantenida el martes con el presidente Masud Pezeshkián y los integrantes del Consejo de Ministros del XIV Gobierno de la República Islámica de Irán.

Su eminencia subrayó que enfrentar obstáculos es inevitable, pero en lugar de retirarse ante ellos, hay que esforzarse por superarlos sin temor.

«Si por hacer viajes a provincias los llaman populistas, no presten atención. Hablen con la gente. A veces, donde sea apropiado, en algún pueblo, vayan a las casas de la gente, en zonas afectadas por terremotos o riadas, y decidan entonces conforme a lo que hay», enfatizó.

En otra parte de sus declaraciones, el Líder de la Revolución Islámica destacó la importancia de que el Gobierno reconozca la riqueza y las capacidades del país. «Hubo un tiempo en que Irán era conocido por las alfombras y el petróleo. Ahora, a Irán lo conocen en el mundo por su ciencia, su progreso militar y su potencia regional», agregó.

El ayatolá Jameneí señaló que el ciberespacio ya no es solo un espacio virtual, sino una realidad en la vida de las personas, donde es fundamental que impere la ley, como sucede en todo el mundo.

En relación con la inteligencia artificial, su eminencia destacó que, aunque los organismos civiles y militares del país ya utilizan esta tecnología, no debemos dejarnos engañar; la inteligencia artificial posee capas en profundidad que hay que dominar, y esas están en manos de otros.

«Si no se hacen ustedes con las capas profundas de la inteligencia artificial, mañana quienes buscan el poder en el mundo crearán una agencia de la inteligencia artificial y no les darán permiso para franquear tal área. Debemos llegar a las técnicas profundas de esta tecnología», reiteró.

