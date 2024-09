Ex prisionera israelí: Israel no sabe nada sobre los túneles de HAMAS en Gaza

Adina Moshe dijo que el ejército del régimen de Israel no sabe nada sobre los túneles de HAMAS en Gaza, porque el servicio de inteligencia israelí (Shin Bet) le pidió dibujara un mapa de los túneles en el enclave costero.

“Shin Bet me pidió que dibujara un mapa de los túneles y le respondí que no soy un artista. El motivo de la petición de Shin Bet es que no saben nada sobre túneles. Los túneles de la Franja de Gaza son un enorme laberinto que se extiende bajo tierra por toda la Franja. No hay un solo túnel en la Franja de Gaza, sino una red de varios túneles que es interminable”, añadió.

“La presión militar no ayudará a devolver a los prisioneros. Netanyahu, es un mentiroso, y él y el ejército no saben nada sobre los túneles de HAMAS en la Franja de Gaza”, agregó.

