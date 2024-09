General de división Salami: El poder actual del Irán islámico hoy es evidente al enfrentar la arrogancia global

“Gracias a los esfuerzos y la fe de nuestra juventud, no nos rendiremos, no nos comprometeremos, no retrocederemos ni nos debilitaremos; simplemente seguimos adelante”, afirmó el general de división Salami el miércoles.

Se refirió a la resistencia del pueblo de Gaza contra la arrogancia global y añadió: “Esta resistencia parece difícil y triste, pero el secreto de la supervivencia de Palestina reside en la yihad, la resistencia y la firmeza”.

“El pueblo palestino ciertamente ganará pronto y sus enemigos saborearán la venganza por sus malas acciones”, subrayó.

El general de división Salami destacó que la verdad siempre triunfa y estamos firmes hasta el final y estamos orgullosos de eso.

Hizo hincapié en la venganza contra los enemigos del Irán islámico y añadió: “Perseguimos y castigamos a todos los enemigos, que es lo que hemos hecho muchas veces durante los últimos 45 años”.

Los enemigos del Islam dejarán a los países islámicos humillados, como lo hicieron en Afganistán, Siria, Iraq, Yemen e Irán, agregó.

9490**