Pezeshkian: Si los musulmanes estamos unidos, Israel no podrá oprimir al pueblo de Gaza

El mandatario persa efectuó esas declaraciones durante su primera conferencia de prensa oficial, ofrecida hoy en Teherán.

Pezeshkian rechazó las alegaciones sobre la entrega de misiles hipersónicos por parte de la República Islámica a Yemen para utilizarlo en el ataque a Tel Aviv, argumentando que el país árabe ya había alcanzado la tecnología de producción de misiles antes de la guerra en Gaza.

“Tenemos poder misilístico, pero no enviamos misiles a Yemen”, enfatzió el jefe del Ejecutivo iraní, agregando: “Tenemos una visión común con los yemeníes de apoyar a los palestinos en su enfrentamiento a la entidad sionista”.

En otra parte de sus declaraciones, el mandatario persa destacó que Teherán está decidido a implementar el acuerdo de asociación de 25 años con Pequín.

“Tenemos muy buenas relaciones con China y una gran parte de nuestra relación es con China, Rusia y los países vecinos”, resaltó.

Pezeshkian señaló que China dio un “paso importante” en la mediación entre Irán y Arabia Saudí para reanudar las relaciones mutuas y crear coordinación en la región.

El presidente iraní describió al gigante asiático como un socio “estratégico” y prometió seguir desarrollando los lazos entre los dos países.

De igual modo, puso de relieve las buenas relaciones económicas, sociales y estratégicas entre Irán y Rusia, asegurando que el país persa nunca olvidará las ayudas de sus amigos en las situaciones difíciles.

“Estoy seguro de que si interactuamos con los países miembros de los BRICS y los estados regionales, las crueles sanciones que nos imponen [los estados occidentales] no podrán ser efectivas”, aseguró.

Pezeshkian resaltó que Irán trata de mejorar sus relaciones con los países vecinos primero y con prioridad, resaltando: “Definitivamente avanzamos la diplomacia exterior sobre la base de la dignidad, la sabiduría y la conveniencia”.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de su reunión con el presidente estadounidense, Pezeshkian dijo que EEUU debe demostrar su sinceridad en la práctica. El presidente iraní dijo que Teherán debería ver si Washington está comprometido o no con sus obligaciones.

“Los estadounidenses deben demostrar que no son hostiles hacia nosotros. No establecimos bases alrededor de su país ni les impusimos sanciones. Más bien, somos hermanos del pueblo estadounidense”, agregó.

El presidente iraní dijo que su asistencia a la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2024 en Nueva York será “para defender los derechos de nuestro pueblo porque estamos a favor de la paz y no de la guerra”.

Con respecto al levantamiento de las sanciones impuestas a Irán, Pezeshkian subrayó la necesidad de resolver la cuestión relacionada con el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).

Y, al reiterar que la República Islámica no busca armas nucleares y nunca ha comenzado guerras, insistió que el país persa no perderá su poder defensivo a menos que todos los estados estén desarmados.

Cabe señalar que al evento celebrado en el Centro Internacional de Conferencias de Irán participaron los representantes de más de 300 medios de comunicación iraníes e internacionales.

"En cuanto al país amigo y musulmán de Egipto, nos pondremos en contacto con sus autoridades, ministros y presidente en la primera oportunidad. Somos hermanos en el Islam, el diablo es quien siembra discordia entre nosotros. Daremos la bienvenida a la comunicación con el país amigo y hermano de Egipto".

"En cuanto a las negociaciones nucleares, nos mantenemos fieles al mismo marco que ellos desean, pero ellos no se mantienen fieles a su propio marco. No podemos actuar si ellos no lo hacen. Hemos cumplido con el marco legal, ellos lo rompieron. No buscamos la pelea, no buscamos armas nucleares, pero no nos dejaremos intimidar. No aceptaremos que Israel esté armado hasta los dientes y que cada vez que hablemos, nos digan que nos van a atacar. Si se atreven a atacar, nosotros también lo haremos."

"Israel continúa con el genocidio, los musulmanes deben unirse y darles un ultimátum. Los medios occidentales manipulan la opinión pública. En apariencia buscan la paz, pero a espaldas de todos, están equipando a Israel. Lucharemos por la paz para la gente de Gaza. Esta es una guerra de tiranos y genocidas, gente que habla de derechos humanos mientras asesinan y destruyen a su antojo."

"Hemos dicho en varias ocasiones que no buscamos armas nucleares, buscamos satisfacer nuestras necesidades científicas y tecnológicas. Nos hemos mantenido fieles al marco del acuerdo nuclear (JCPOA) y buscamos mantenerlo."

"Occidente, al romper el JCPOA, nos ha obligado a hacer algo que no queremos. Si ellos no cumplen, nosotros tampoco lo haremos. Que se mantengan fieles al acuerdo firmado, nosotros también cumpliremos con nuestras obligaciones."

"Que los estadounidenses respeten los derechos de nuestro pueblo y no tramen conspiraciones contra nuestro país. Que no hagan nada que haga que este proceso se derrumbe, ya que no estamos pensando en conquistas territoriales ni en exportar la revolución al mundo. Si nos permiten vivir en nuestro propio país, nuestro comportamiento, nuestra vida y nuestra actitud pueden ser un ejemplo."

"Irán y Rusia trabajan juntas. Nos han sancionado, pero Rusia nos ha ayudado. Naturalmente, tenemos relaciones con Rusia. En el pasado, si existió la posibilidad de intercambios, no me meto en eso, pero no había ningún impedimento para que se llevaran a cabo."

"Una cuestión es por qué Rusia y Ucrania han entrado en guerra. Pero lo que se puede decir con certeza es que desde que llegué al cargo, no le hemos dado nada a Rusia que justifique las sanciones de Occidente."

"Nosotros decimos que hay que buscar la paz, pero ellos nos sancionan. En las conversaciones que mantenemos, nuestro principal objetivo en la región es la paz. La paz permite que los países se relacionen entre sí. Ningún país se desarrolla a través de las guerras. Esto no beneficia ni a nosotros, ni a la región, ni a Europa ni al mundo. No queremos luchar ni alimentar ninguna guerra en la región. Ellos son los que lo hacen."

"Tenemos relaciones con Rusia y las seguiremos teniendo. Pero nuestro punto de vista en todas las guerras es que todos deben preservar su soberanía. Ningún país debe invadir el territorio de otro. Pero si se preguntan por qué Rusia lo ha hecho, pregúntenle a los europeos por qué la OTAN quiere expandir sus fronteras. Ellos mismos han incumplido el acuerdo, y ahora le dicen a Rusia que ha incumplido el acuerdo. ¿Qué es esto? ¿Hipocresía?"

"Aplaudimos los esfuerzos de mediación de Japón. Acogemos con satisfacción cualquier esfuerzo que fomente la paz en el mundo. En lugar de disfrutar de la vida en este mundo, los gobiernos están en guerra unos con otros. Esto se debe a la avaricia, cuando podríamos disfrutar de un mundo en paz. Todo se ha convertido en guerra."

"Es Occidente el que está produciendo bombas atómicas y construyendo armas que matan a los seres humanos. Ellos las construyen y luego preguntan por qué las hemos construido. ¿Qué debemos hacer? ¿Dejar que nos maten?"