Irán condena enérgicamente la declaración del representante de la Unión Europea y otros cinco países contra Irán

"Parece que el Alto Representante de la Unión Europea, bajo la presión de ciertos lobbies políticos y continuando con sus enfoques erróneos previos sin considerar las realidades, ha cometido otro error estratégico, y con una postura maliciosa, ha repetido acusaciones infundadas contra la República Islámica de Irán", declaró Naser Kanani este martes.

Advirtiendo sobre la insistencia de las autoridades de la Unión Europea y un muy pequeño número de países en adoptar posiciones o emitir declaraciones destructivas, agregó: "Recomendamos a la Unión Europea y a este grupo de países pocos y delirantes, que, considerando el proceso de las decimocuarta elecciones presidenciales, y comprendiendo de manera realista las realidades de Irán, incluyendo el vínculo profundo entre el pueblo, el gobierno y el régimen de la República Islámica, se abstengan de las acusaciones vacías e inútiles, y de continuar con sus fallidos enfoques anti-iraníes".

Kanani, refiriéndose a la política fallida de recurrir a las sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países contra la República Islámica de Irán, señaló: "Una vez más, recordamos que insistir en enfoques erróneos y no constructivos no solo no es la solución a ningún problema, sino que en sí mismo es parte del problema, y la continuidad de este camino erróneo contra Irán no estará en línea con sus intereses".