Presidente iraní: Irán no es lo que muestran los medios

"Nuestra visión sobre el país, la región y el mundo es clara y transparente. Cuando me presenté como candidato a la presidencia en Irán, mi lema fue la unidad y la cohesión, porque primero debemos resolver las diferencias que existen en el país", afirmó Masud Pezeshkian, en una reunión con los directores de los medios de comunicación estadounidenses en Nueva York.

El mandatario, al enfatizar que Irán es para todos los iraníes, dijo: "No estoy ligado a un grupo o facción, por eso la gente me recibió bien y me votó. A pesar de que no pertenecía a ningún partido, el voto del pueblo me llevó a este puesto".

"Nuestra prioridad en las relaciones internacionales son nuestros vecinos, con quienes debemos llegar a un entendimiento manteniendo nuestros límites, derechos y seguridad, y evitar cualquier acción que pueda dañar la seguridad interna de cualquiera de nosotros", señaló Pezeshkian, para luego indicar que "tendremos la misma relación con el mundo. Tenemos una relación sana y equitativa con el mundo y creemos que la paz y la seguridad deben reemplazar a la guerra y la violencia en el mundo, y que los humanos no deben matarse unos a otros".

Pezeshkian, al afirmar que en su país buscan la unidad y la cohesión, dijo: "Mantendremos este principio en la gestión, independientemente de las afiliaciones partidistas, de género y étnicas".

El presidente afirmó: "Creemos que si actuamos con justicia y equidad en nuestro país, lo arreglaremos. Con el mundo, especialmente con aquellos países que han creado una imagen inapropiada de nosotros, seguiremos el mismo plan".

Al afirmar que Irán tiene una civilización de miles de años, agregó: "No somos lo que muestran los medios del mundo, por lo tanto, estamos preparados para vivir en paz y seguridad con todo el mundo y no buscamos disturbios".

"Hemos venido aquí para hacer llegar nuestro mensaje al mundo. Es nuestra creencia del corazón y estamos tratando de mostrar la coordinación interna y externa en la medida de lo posible", agregó el presidente iraní.