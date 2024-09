Pezeshkian: Irán apoyará cualquier acción que fortalezca la paz y la seguridad en la región y en el mundo

Masud Pezeshkian este lunes como parte de su viaje a Nueva York, se reunió en el hotel donde se alojaba con los miembros del grupo "The Elders" (este grupo es una organización no gubernamental de figuras gubernamentales que trabajan como activistas por la paz y defensores de los derechos humanos. Se describen a sí mismos como líderes globales independientes para la paz y los derechos humanos) compuesto por ex jefes de Estado y organizaciones internacionales. Él hizo referencia a sus lemas durante la campaña presidencial y enfatizó: "Creemos que tanto dentro del país como en el ámbito internacional, la cooperación es el único camino hacia el crecimiento y el progreso para todos".

"Desafortunadamente, el mismo día que comencé a trabajar como presidente, el régimen sionista, con el objetivo de aumentar la tensión y el conflicto en la región, asesinó a nuestro querido invitado Haniya y hoy, después de casi un año, continúa sus crímenes contra el pueblo oprimido de Gaza, en silencio de quienes dicen defender los derechos humanos, y en los últimos días, aprovechando la tecnología que se puso al servicio del confort y el bienestar humano, cometió otro crimen y asesinato ciego", agregó el presidente.

Pezeshkian, al señalar que los crímenes que el régimen sionista comete en nombre de la autodefensa no caben en la mente humana, dijo: "Peor que la comisión de estos crímenes es el apoyo que estos crímenes reciben de países que son los principales defensores de los derechos humanos y la libertad. La continuación de los crímenes del régimen sionista podría conducir a una expansión de los conflictos en la región".

El presidente, aludiendo a que fueron los estadounidenses quienes abandonaron el acuerdo nuclear y que Irán se mantuvo comprometido con sus obligaciones, dijo: "No tenemos guerras ni disputas con ningún país, y nunca hemos buscado armas nucleares ni las buscamos". Irán no ha sido el responsable de ninguna guerra en los últimos 200 años, pero al mismo tiempo ha sido víctima de la agresión y la invasión de otros países, por lo que busca fortalecer su capacidad de defensa y disuasión a través de medios convencionales, pero una vez más enfatizo que las armas nucleares no tienen lugar en la doctrina de defensa de la República Islámica de Irán".

Asimismo, expresando su satisfacción por reunirse con los miembros de este grupo que trabajan para la creación y el fortalecimiento de la paz y la seguridad en el mundo, señaló: "El grave problema del mundo actual es que un número de países que tienen fuerza y ​​poder, en nombre de la democracia y la libertad, bloquean todos los caminos de desarrollo para otros países y dirigen a los países independientes y liberales hacia un camino de confrontación. Ustedes pueden hacer llegar la voz de los pueblos independientes a estos países, y nosotros, en la República Islámica de Irán, apoyaremos y respaldaremos cualquier acción que fortalezca la paz y la seguridad en nuestra región y en el mundo".

La Sra. Mary Robinson, jefa del grupo "The Elders" y expresidenta de Irlanda, también estuvo presente en esta reunión y, al afirmar que el grupo "The Elders" tiene una larga historia de buenas relaciones y amistosas con la República Islámica de Irán, se refirió al viaje del Sr. Kofi Annan, como miembro y presidente en funciones de este grupo, a Irán, y dijo: "Apreciamos sus puntos de vista y enfoques en varias áreas y estamos listos para brindarle cualquier ayuda y cooperación".

La Sra. Robinson describió las posturas de este grupo sobre la agresión y los crímenes del régimen sionista contra Gaza como claras y, criticando los dobles estándares de los países occidentales con respecto a los conflictos en Gaza y Ucrania, dijo: "Buscamos alcanzar un acuerdo regional en el ámbito nuclear, en el que todos los países de su región se unan a este acuerdo y la cuestión nuclear de Irán también se resuelva bajo este acuerdo".

El Sr. Santos Manuel, ex presidente de Colombia, también estuvo presente en esta reunión como uno de los miembros del grupo "The Elders" y, al afirmar que este grupo comparte muchas similitudes con sus puntos de vista y opiniones, enfatizó: "Conocemos la cultura, la civilización y la historia de Irán y buscamos facilitar su interacción con los países y las organizaciones internacionales a través de los accesos que tenemos".