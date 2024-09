Irán: Matar mujeres y niños en nombre de la civilización es vergonzoso

"En este mundo hablan de libertad, humanidad y derechos humanos, pero bombardean y destruyen a las personas. Y luego, si algo sucede en un rincón, hacen temblar la tierra y el cielo diciendo: ¡Ay de nosotros! ¿Por qué se han sentado ahí? Han ignorado los derechos humanos en tal o cual país. Pero están destruyendo a mujeres, niños, ancianos y jóvenes; defienden a los fascistas, genocidas y criminales más despiadados y no les da vergüenza", declaró el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, , en una reunión con representantes de religiones en Nueva York.

Pezeshkian preguntó: "¿Tienen derecho a hacer eso? ¿Están buscando la justicia?". Luego agregó: "Si el ser humano y la humanidad buscan la verdad y la justicia, entonces la verdad y la justicia deben ser para todos los seres humanos".

"Ninguna religión busca otra cosa que la verdad", dijo, agregando que "ninguna religión quiere la injusticia. Ninguna religión quiere la deshonestidad y la falsedad. Si se implementan la honestidad, la verdad y la justicia, no habrá más conflictos".

El presidente dijo que todas las religiones tienen un origen común y todas se someten a Dios. "Todos los libros sagrados enfatizan la justicia y dicen que el derecho prevalecerá y la opresión y la tiranía serán eliminadas. Pero cada creencia espera a un salvador que implemente la justicia en la Tierra".

Pezeshkian enfatizó: "La Tierra sufre por la opresión, la fuerza y la tiranía. ¿Por qué el hombre debe ignorar los derechos de otro y violar sus derechos?".

El presidente, al enfatizar que podemos estar juntos si implementamos la verdad y la justicia, dijo: "El lema de las Naciones Unidas es la paz, la justicia y el desarrollo. En estos días, bombardean a mujeres, niños, hombres y ancianos en Líbano y se llaman a sí mismos civilización. Es vergonzoso".

El presidente dijo que no somos terroristas: "No lesionamos ni siquiera a un pájaro, y mucho menos matar a un inocente. No buscamos la invasión ni la tierra de otros. Dios nos ha pedido que vivamos juntos en paz, amor, verdad y amor. Espero que establezcamos la verdad, la justicia y la imparcialidad en este pequeño mundo y que limpiemos los corazones de la venganza".