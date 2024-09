«Sepan los sionistas que son demasiado minúsculos como para causar un daño sustancial a Hezbolá»

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso.

La matanza de gente indefensa en el Líbano ha revelado una vez más a todos, por una parte, la ferocidad del rabioso perro sionista, y por otra demuestra la miopía y la estupidez de la política de los dirigentes del régimen usurpador. La banda terrorista que gobierna el régimen sionista no ha aprendido la lección de su criminal guerra de un año en Gaza; no ha comprendido que no puede, con masacres masivas de mujeres, de niños y de civiles, afectar a la sólida estructura organizativa de la Resistencia y derribarla. Ahora, prueban esa misma necia política en el Líbano. Sepan los criminales sionistas que son demasiado minúsculos como para causar un daño sustancial a la sólida estructura del Hezbolá libanés. Todas las fuerzas de la Resistencia en la región están junto a Hezbolá y lo respalda. El destino de esta región lo decidirán las fuerzas de la Resistencia, con el gallardo Hezbolá a la cabeza. La gente del Líbano no ha olvidado que, cuando los militares del régimen usurpador tenían bajo sus botas hasta Beirut, fue Hezbolá quien les cortó los pies y llenó al Líbano de estima y orgullo. También hoy hará Líbano, por la fuerza y el poder divinos, que se arrepienta el enemigo invasor, maligno y sin honor. Es deber de todos los musulmanes alzarse con sus medios junto al pueblo libanés y el gallardo Hezbolá, y ayudarlo en el enfrentamiento con el inicuo y maléfico régimen usurpador.

Sea la paz con los siervos justos de Dios.

Seyed Alí Jameneí

28 de septiembre de 2024