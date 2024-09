Irán: Las acciones del régimen sionista no quedarán sin respuesta

En declaraciones a los periodistas en su conferencia de prensa semanal en Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Naser Kanani, ha destacado este lunes que “los asesinatos y crímenes no salvarán al régimen sionista ni devolverán la seguridad a los territorios ocupados. No repararán sus divisiones internas, no restaurarán la confianza rota en el ejército del régimen sionista, ni limpiarán la imagen de este régimen ante la opinión pública mundial”.

“Irán no es belicista y se esfuerza por la paz, la estabilidad y la seguridad, y nunca se ha quedado ni se quedará de brazos cruzados ante cualquier aventura contra los intereses y la seguridad nacionales”, reiteró el vocero persa.

Asimismo, subrayó que quien se enfrente a la seguridad nacional de Irán recibirá una respuesta a sus acciones provocadoras.

“No hacemos promesas vacías, actuamos, y ya hemos demostrado que nos enfrentamos con firmeza a los agresores y les cortaremos las manos y los pies”, agregó.

Kanani puso de relieve la “paciencia sabia” de Irán para preservar la paz y la seguridad regional y mundial, sin embargo, añadió que en caso necesario, la República Islámica definitivamente no dudará en tomar medidas para proteger su seguridad nacional y la de sus aliados en la región.

En otra parte de sus declaraciones, Kanani se refirió a las sanciones impuestas al país persa y dijo: “Las sanciones impuestas a Irán son ilegales y se utiliza como herramienta ilegítima con el propósito de avance de objetivos políticos”.

“Irán utiliza su capacidad de asistir a los foros internacionales y sus esfuerzos diplomáticos para levantar las sanciones”, concluyó el portavoz.