Embajada de Irán en Brasil celebra ceremonia en homenaje al mártir Seyed Hasan Nasrolá

En esta ceremonia, que se celebró el viernes por la noche en la Embajada de la República Islámica de Irán en Brasil, Abdolá Nekunam, el embajador de la República Islámica de Irán en Brasil, en su discurso, dijo que el objetivo de la celebración de esta ceremonia fue apreciar los enérgicos esfuerzos de Seyed Hasan Nasrolá, basados en una visión estratégica para la región y reunir todas las posibilidades para la causa de Palestina, el Sagrado Al-Quds y el apoyo al pueblo oprimido de Gaza y a decenas de miles de niños, hombres y mujeres inocentes.

“El asesinato del héroe de la resistencia no es un arte para sus asesinos, y el régimen, que no ha podido vencer al grupo asediado en Gaza durante un año a pesar de todos los crímenes, no puede vencer con actos terroristas e incluso con la ayuda de otros y mediante una guerra psicológica y mediática”, añadió.

“El condenado régimen sionista está atrapado en el fuego del odio y la ira de miles de millones de personas amantes de la libertad y buscadores de justicia en todo el mundo, y no puede crear esperanza para sí mismo y para los colonos atrapados en las tierras ocupadas con herramientas de guerra psicológica y mediática”, señaló.

Refiriéndose a la masacre de niños, mujeres y civiles inocentes en Gaza, Nekunam añadió que, a diferencia del malvado régimen sionista, la República Islámica de Irán, en su legítima defensa basada en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y utilizando una parte de su poder militar con total precisión, atacó sólo los objetivos militares y de seguridad del régimen sionista.

9490**